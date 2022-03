Mezinárodní den zdravého spánku: Jak spát kvalitně a nerušeně celou noc

Kvalitní spánek je základ zdraví i šťastné mysli. Právě tento fakt připomíná Světový den spánku, který připadá na 18. března. Spánek ovlivňuje celý náš organismus - pomáhá udržovat duševní zdraví a soustředit se během dne, únava nás naopak může zatěžovat fyzicky, psychicky i emocionálně. Jde zkrátka o základní pilíř zdravého životního stylu.

Každoroční osvětovou akci založila skupina obětavých zdravotníků a členů lékařské komunity, kteří pracují a studují v oblasti spánkové medicíny a výzkumu. Světový den spánku pořádá Světová spánková společnost (World Sleep Society - WSS) se sídlem ve Spojených státech. Cílem je snížit zátěž společnosti spojenou s problémy se spánkem prostřednictvím lepší prevence a léčby poruch spánku. Koná se každoročně v pátek před jarní rovnodenností. Téma a slogan Světového dne spánku 2022 zní: "Kvalitní spánek, zdravá mysl, šťastný svět." Jak tedy zajistit, aby byl váš spánek dostatečně kvalitní?

Připravte si správné prostředí

Než vplujete do říše snů, měli byste ve své ložnici zajistit optimální podmínky pro nerušený spánek. Nezapomeňte dobře vyvětrat a ani v zimě místnost příliš nepřetápět, aby v ní nebyl suchý vzduch. Optimální teplota by měla činit 18-20 °C. Důležité je také ticho a tma, zvláště pokud pobýváte v městské aglomeraci, můžete být i v noci vystaveni hluku a také světelnému smogu z umělých zdrojů osvětlení. Tyto rušivé elementy lze eliminovat díky exteriérovému stínění v podobě venkovních rolet či žaluzií s lamelami ve tvaru písmene Z. "Dlouhodobě oblíbené jsou určitě exteriérové žaluzie typu Zetta 90," uvádí marketingová specialistka Aneta Paroulková z opavské společnosti ISOTRA, která se zabývá stínicí technikou již 30 let. Speciální tvar lamel vytváří v zavřeném stavu celistvou, dokonale stínící plochu. Ta zajistí nejen perfektní zatemnění, ale také dokáže hluk zvenčí snížit až o osm decibelů. Po celé délce lamely je navíc vlisovaná guma, zvyšující termoregulační působení venkovní žaluzie. Nejlepší zatemnění z interiérové stínicí techniky nabízí screenová roleta díky látce typu blackout a uzavření do bočních vodicích lišt.

Klidný spánek díky čistému vzduchu

Ke zdravému prostředí v ložnici patří i čisté ovzduší. Jenže při větrání se do útrob pokoje dostává nejen čerstvý vzduch, ale také řada nečistot, jako jsou zplodiny z aut nebo pyly, které dokážou alergikům pořádně znepříjemnit noc. Spoustu alergenů najdete i v samotné místnosti: prach, plísně, roztoči. Zbavit se jich můžete díky čističce vzduchu, která z ovzduší odstraňuje škodliviny. Při výběru se zaměřte jak na výkon, tak i na druh filtrace, který čistička používá. Účinný je HEPA filtr, který zachycuje takřka 100 % velmi drobných pevných nečistot, ale i viry, plísně a další alergeny. Uhlíkový filtr umí eliminovat pachy, ať už z cigaret, či domácích zvířat. Do pokoje se pak dostává pročištěný zdravý vzduch. Například čistička vzduchu Dyson Pure Hot+Cool v celé místnosti odstraňuje 99,97 % alergenů, znečišťujících látek a plynů a zároveň dokáže udržet konstantní nastavenou teplotu - v létě funguje jako ventilátor a v zimě prostor rovnoměrně vyhřívá. Praktická je také osobní čistička vzduchu Dyson Pure Cool Me, kterou lze umístit na noční stolek a přesně namířit tak, aby čistila vzduch ve vaší blízkosti. Utěsněný filtr přístroje kombinuje vrstvu aktivního uhlí a skleněnou vrstvu HEPA. Společně zachycují plyny a 99,95 % ultra jemných částic ze vzduchu.

Dopřejte si uklidňující rituál

Ke kvalitnímu spánku přispívá ovšem nejen zdravé prostředí, ale také celkový životní styl. Aby se vám dobře spalo, mějte přes den dostatek fyzické aktivity, na druhou stranu ovšem přibližně tři hodiny před spaním už necvičte, protože tím tělo aktivujete. Dále se večer vyhněte konzumaci těžkých tučných a kořeněných jídel, sladkostí a kofeinových či energetických nápojů, nepijte alkohol a nekuřte. Snažte se také před usnutím zklidnit své myšlenky, zvláště pak ty, které ve vás vyvolávají stres. Vyzkoušejte například meditaci, dopřejte si teplou koupel, vsaďte na aromaterapii anebo si zkuste půl hodiny před spaním číst.

Víte, že...

• Spánek má různé opakující se cykly. Takzvaná REM fáze je označovaná jako snění, rychle se při ní pohybují oči za víčky a zdají se nám živé sny. Dále přichází lehký spánek, který by neměl činit víc než 55 % z celkové doby spánku, a hluboký spánek. Právě ten je pro regeneraci velmi důležitý. Měl by tvořit alespoň 20 % z celkového spánku.

• Kvalitu svého spánku můžete monitorovat prostřednictvím chytrých hodinek, které vám ukazují, kolik minut jste v noci strávili v jednotlivých fázích. Zároveň budete mít k dispozici statistiky, kdy chodíte průměrně ulehnout, kolik toho průměrně naspíte a ve kterých oblastech máte ještě rezervy.

• Už nemusíte ráno poslouchat nepříjemné tóny budíku, které vás násilím vytrhnou ze snění! Inteligentní systémy stínění vám pomohou se probudit přirozeně. "Do rolet nebo žaluzií už umíme zabudovat i elektronické spínací hodiny nebo sluneční čidlo. V určitou dobu se pak stínění podle denní doby otevře, takže se vaše tělo může fyziologicky probudit," upozorňuje Jan Žižlavský ze společnosti ISOTRA.

• Při používání čističek vzduchu můžete na noc nastavit časovač režimu spánku, takže si užijete čistý vzduch a pohodlí, zatímco odpočíváte. Nebude vás budit žádný hluk ani světlo.

Více informací o Světovém dni zdraví najdete na: https://worldsleepday.org.