Mocná síla ashwagandha

Trápí vás stres, špatný a neklidný spánek, úzkost nebo oslabená imunita? S tím vším si dokáže skvěle poradit Ashwagandha (ašwaganda) neboli indický ženšen. Tato neuvěřitelně účinná bylinka je známá v Indii a Číně už tisíce let, kde jí přezdívají "Královna bylin". Její pověst je ve znamení blahodárných účinků na lidský organismus, které jsou známé v rámci ájurvédy po tisíciletí a v západním světě je potvrdily desítky vědeckých studií. Pojďme si ale účinky této rostliny a ji samotnou více přiblížit.

Ashwagandha patří mezi adaptogenní rostliny, což je skupina rostlin, které zvyšují odolnost organismu vůči stresovým situacím. "V období, kdy pociťujeme zvýšený stres a zažíváme stresové situace v práci, ve škole nebo v soukromí, je vhodné užívat právě tuto adaptogenní bylinu. Ashwagandha pomáhá stabilizovat fyziologické procesy v těle a pomáhá lidskému organismu vypořádat se se stresem. Účinnou a přírodní cestou tak můžeme vyřešit náladovost, úzkost, deprese nebo třeba špatné usínání," sděluje odborník na bylinné doplňky stravy David Herold ze společnosti Herbs Energy (Herbsenergy.cz). V době zvýšené stresové zátěže je potřeba tělu ulehčit fungování a adaptogeny představují skvělé řešení osvědčené tisíci lety.

Tato stálezelená rostlina s červenými plody dorůstá do výšky až 200 cm. Pochází z Indie, ale najdeme ji také v Africe a některých částech Středomoří. Zvládne přežít jak při vysokých, tak i velmi nízkých teplotách. Dokáže se tak adaptovat na různé extrémní podmínky a díky tomu pomáhá i nám adaptovat se na různé stresující situace. Účinné látky se nacházejí hlavně v kořenu rostliny.

Stopka stresu a úzkostem

Deprese, stres, úzkosti a špatná nálada se stavají každodenní součástí čím dál větší skupiny lidí. Poslední roky jsou plné nátlaku na lidskou psychiku (pandemie, válka, zdražování), což se pak odráží na celkovém prospívání duševního i fyzického zdraví. "Ashwagandha působí velice dobře proti stresu a na vznikající úzkostné stavy. Ovšem je potřeba nezapomenout, že účinek ashwagandhy pravděpodobně ucítíte až v delším časovém období. Tradiční čínská medicína a ájurvéda doporučují brát ashwagandhu 1-3 měsíce. Někteří mohou zaznamenat snížení stresu a zlepšení nálady už v prvních týdnech, u někoho to může nastat až třeba v druhém měsíci. Pro maximální efekt je potřeba ashwagandhu brát 3 měsíce. To dokazují i vědecké studie, které v posledních letech proběhly. Vybírejte pokud možno silnější produkty s kvalitním extraktem, ideálně ty, kde je minimální denní dávka 600 mg extraktu bylinky," radí Herold. Vždy je lepší vydat se přírodní cestou, což samozřejmě jde ruku v ruce i s minimalizací a případným odstraněním stresových faktorů v životě. Za ty lze považovat vše, co na tělo a mysl působí zátěží. Právě adaptogeny, tudíž i ashwagandha, pomáhají lidem stresovým faktorům čelit, mnohem lépe je snášet a nechat se jimi méně ovlivňovat.

Podpora imunity

Snížení stresu je propojeno i se zlepšením funkce imunitního systému, a tudíž i snížení zánětlivosti v těle. Ashwagandha podporuje a vytváří protizánětlivé prostředí v organismu a je často používána jako podpora léčby zánětů a zánětlivých onemocnění. V zimním období je potřeba imunitu podpořit, a postarat se tak o dobrou obranyschopnost organismu před různými viry a bakteriemi.

Desítky vědeckých studií potvrdily mnoho dalších pozitivních vlivů aswaghandhy na lidský organismus:

Zlepšení funkce štítné žlázy, snížení příznaků únavy nadledvin, zlepšení fyzické výdrže a vytrvalosti, snížení degenerace mozkových buněk, stabilizace hladiny cukru v krvi, snížení hladiny cholesterolu, zpomalení degenerace mozkových buněk, zlepšení hormonální rovnováhy, optimalizace krevního cukru, pomáhá při léčbě neplodnosti a zvýšení libida.