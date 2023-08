Moderní léčba roztroušené sklerózy umožňuje bezpečné otěhotnění

Lidé s roztroušenou sklerózou budou mít od srpna novou možnost léčby. Mezi přípravky hrazené pojišťovnami jako takzvané prvoliniové léky byl zařazen lék, jehož výhodou je například užívání ve formě tablet. Hodí se také pro ženy, které plánují těhotenství.

"V současné době představuje tento lék nejúčinnější terapii v první linii roztroušené sklerózy s vyváženým poměrem účinnosti a bezpečnosti, jeho nespornou předností je jeho perorální forma a možnost podávání bez nutnosti vysazení před plánovanou graviditou," shrnuje profesor Jan Mareš z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, který se dlouhodobě zabývá léčbou roztroušené sklerózy.

Roztroušenou sklerózou má v Česku přibližně 23 tisíc lidí. Ročně přibude okolo sedmi set pacientů. Onemocnění propuká v mladém věku, v průměru okolo 31. roku života. Častěji se týká žen. I proto je jedním ze zásadních témat léčby plánování rodičovství. Některé typy léků jsou totiž pro pacientky, které chtějí otěhotnět, rizikové a léčba se proto musí upravit nebo dokonce vysadit. "V případě nově hrazeného léku v první linii máme možnost jej podávat pacientkám plánujícím těhotenství, aniž bychom museli léčbu vysazovat, neboť pacientka na daném přípravku může bezpečně otěhotnět. Teprve až při potvrzení gravidity se lék vysazuje. Toto považujeme v odborné veřejnosti za velmi důležitý aspekt, neboť během plánování početí je pacientka bez zajišťovací imunomodulační terapie ohrožena relapsy, progresí onemocnění a novými aktivními ložisky zánětu na magnetické rezonanci," vysvětluje Mareš.

Další skupinou lidí, pro které je změna v úhradě přínosem jsou ti, kdo mají z různých důvodů problém s injekčním podáním léčby. Nejde tu o obyčejný "strach z jehel". Podle profesora Mareše přináší injekční léčba řadu dlouhodobých nežádoucích účinků v podobě kožních změn, úbytku podkoží, psychických potíží a snížení kvality života. "Injekční léková forma není vhodná pro každého pacienta, může představovat určitý hendikep pro pravidelné a bezproblémové užívání, což v konečném důsledku může vést k vynechávání léku, a tím ke snížení efektivity dlouhodobé imunomodulační terapie a zhoršení průběhu onemocnění," upozorňuje odborník.

V České republice byl doposud daný lék schválen jako eskalační. To znamená, že nebyl ve skupině přípravků, které by pojišťovny hradily v časném stádiu onemocnění jako první nasazenou léčbu. Jedním z důvodů je podle profesora Mareše to, že má lepší účinnost než některé jiné látky. V současné době je nově stanovena úhrada tohoto léčivého přípravku i pro časná stádia onemocnění, pokud je přítomna vysoká aktivita choroby. Pokud pacient splňuje specifická kritéria vysoké aktivity onemocnění, jsou k dispozici i některé přípravky z kategorie vysoce účinných preparátů, ty ovšem nedosahují obdobných dlouhodobých bezpečnostních ukazatelů.

"V odborné veřejnosti se stále hledá optimální vyvážení profilu účinnosti a bezpečnosti daného léčivého přípravku s ohledem na konkrétního pacienta. Hovoří se o tzv. individualizované terapii - léčbě šité na míru - neboť neexistují dva stejní pacienti, kteří by měli stejnou aktivitu onemocnění a odpovídavost na terapii," zmiňuje specialista dvě zásadní při volbě při volbě konkrétního postupu. Snahou je tedy najít léčbu s adekvátní účinností a současně menším rizikem zátěže pro organismus, tedy léčby, která by v dané fázi onemocnění dokázala nemoc stabilizovat a také zachovat dobrou bezpečnost. Nově hrazený lék v první linii léčby dokáže tyto nároky u velké části pacientské populace zejm. v časných stádiích onemocnění dobře naplnit," dodává.

V zahraniční je taková terapie jednou z nejpoužívanějších na roztroušenou sklerózu vůbec. Česko bylo dosud výjimkou. "V České republice byl tento lék v jeho reálném klinickém použití dosud znevýhodněn, protože nebyla stanovena jeho úhrada pro 1. linii. Tímto se nemohl v takové míře uplatňovat jako v zahraničí, kde je regulace v podobě úhrady v 1. nebo ve 2. linii výrazně menší, případně není vůbec, anebo při stanovení jeho úhrady pro 1. linii, jako tomu bylo např. na Slovensku," objasnil profesor Mareš.

"Je zřejmé, že Česká republika v případě tohoto přípravku dohání zahraničí, když nyní od 1. 8. 2023 umožňuje nasazení tohoto bezpečného a účinného léku od počátku onemocnění," uzavírá Mareš.