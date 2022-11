Movember: Mějte na prevenci koule!

K rozdílům mezi muži a ženami se od pradávna váže několik stereotypů. Oni prý vynikají za volantem a v kutilství, ony za plotnou a ve výchově dětí. Oni údajně nepláčou, ony jsou prý nevyzpytatelné citlivky. Oni prý umírají dříve než ony - průměrně o šest let. Zatímco ty první spadají do kategorie předsudků a "dojmologie", poslední bod je smutnou realitou. Muži skutečně umírají dříve. A často z důvodů, kterým jde předem zabránit. Jak? Inu, třeba knírem. A protože na kníry (či koule) je odborníkem český výrobce pánské kosmetiky Angry Beards, zahájil jeho tým v letošním roce tažení za péči o mužské zdraví v rámci charitativní kampaně.

Mužské vousy v listopadu nabírají mnohem důležitější poslání - prevenci zdravotního stavu mužů po celém světě. Před devatenácti lety dva kamarádi Travis Garone a Luke Slattery u pivka vymysleli projekt Movember který spojuje knír (mustache) a listopad (November). Zprvu šlo pouze o snahu vrátit knírům na jeden měsíc v roce zašlou slávu, později projekt nabyl charitativní rozměr.

Zpráva od Angry Beards: Knírem to začíná, koulemi nekončí

Z knírů se tak každoročně stává symbol mužského zdraví, a to především rakoviny prostaty, rakoviny varlat a psychických problémů. V rámci pomoci se nezisková organizace Movember snaží zvyšovat povědomí o zmíněných nemocech, propagovat včasné preventivní prohlídky a vybírat finance na výzkum a boj proti rakovině.

A projekt Movember se stal přirozeně vlastní i týmu české značky Angry Beards, výrobci kosmetiky pro chlapy. "Už roky nazýváme věci pravými jmény. Síla se neměří odérem na sto honů. Mužský s kosmetikou není fiflena. Nejsilnějším, ale i nejslabším článkem chlapa, jsou jeho koule. Proto jsme s chlapy rozhodli prověřit vercajk a veškerá listopadová dýška darovat nadaci Muži proti rakovině. A ke všem kulečníkovým produktům v měsíci Movemberu přibalíme leták s blbuvzdorným návodem na self revizi," vysvětluje zakladatel značky, Tomáš Čech.

Kromě toho firma naplánovala informační kampaň na osvětu mužského samovyšetření. "Pomohli jsme namazat už miliony kulí. Takže se cítíme jako ti praví, kdo by ti do hlavy měli natlouct něco málo o tom, jaká potvora je rakovina varlat. Máme Movember, ale prohrábnout kulábr jednou ročně nestačí, takže navrhujeme něco jinýho. Spoj příjemný s užitečným a při aplikaci Antisticku nebo Antisweatu sfoukni čas od času i rychlý samovyšetření. Movember není jen listopad. Movember jedem all year long!" vyzývá Tomáš.

Buďte i vy Mo Bros nebo Mo Sisters

Muži v první den měsíce oholí celou tvář do hladka. Následujících třicet dní pěstují knír a každému, kdo se nad jejich novou ozdobou pozastaví, budou ochotně vysvětlovat smysl akce. K dokonalosti pak už jen zbývá vzít peníze ušetřené za holení, nějaké přidat a dát je například na léčbu rakoviny. A přispívat mohou i jejich dcery, sestry, matky, manželky, přítelkyně a kamarádky. Anebo jednoduše stačí zabít dvě mouchy jednou ranou: nakoupit nějaký vymazlený dárek pro vousy či koule svých nejbližších a dýškem přispět prostřednictvím Angry Beards na Movember.