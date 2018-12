Myšlenky u jídla mohou ovlivnit tělesnou váhu

Řekni mi, na co myslíš, když si sedáš ke stolu, a já ti povím, jestli ztloustneš! Dávky jídla, které si zvolíme, jsou těsně spojeny s duševním rozpoložením, s nímž ke stolu přistupujeme. Tento mechanismus vysvětluje bludný kruh obézních osob, píše italský deník Corriere della Sera.

Na co myslíte, když si u oběda nebo u večeře nakládáte na talíř porce jídla? Na to, jak je jídlo chutné, jak je zdravé, nebo na to, abyste ukojili hlad? Odpověď vám naznačí, zda máte nevyhnutelnou tendenci ztloustnout, nebo jestli je pro vás snadné zůstat ve formě či dokonce zhubnout.

Dávka jídla, kterou si zvolíme, je spojena s duševním rozpoložením, s nímž si sedáme za stůl. Ukázal to výzkum představený na kongresu americké Společnosti pro studium ingestivního chování, jehož se zúčastnili dobrovolníci, z nichž část měla problémy s nadváhou a druhá část nikoli. Byli vyzváni, aby se obsloužili jídlem, a přitom jim vědci dávali pokyny, na co mají myslet.

Když vědci měřili velikost porcí, zjistili, že sledované osoby k sobě byly skoupější, jestliže jim byl dán pokyn myslet na zdraví. Nikoli náhodou se za této situace v mozku aktivuje místo, kde je "sídlo" sebekontroly. Když jim naopak vědci přikázali, aby jedli do sytosti, porce, které si dobrovolníci brali, byly mnohem větší.

"Když jsme dobrovolníky vyzvali, aby se soustředili na radost z jídla, pak si ti, kteří měli normální váhu, naservírovali obvyklé porce jídla. Naopak lidé s nadváhou či obézní měli tendenci vzít si přehnaně velkou porci," vysvětluje koordinátorka výzkumu Stephanie Kullmannová z Eberhardovy-Karlovy univerzity v Německu. U obézních lidí to souvisí také se zvýšenou aktivitou v těch částech mozku, kde sídlí chuť. Když byli vyzváni, aby se soustředili na sytost, jejich mozek "pracoval" méně v zónách, které souvisejí s pocitem odměny.

"S jakými myšlenkami přistupujeme k jídlu, může přinejmenším částečně vysvětlit bludný kruh, v němž se pohybují obézní lidé. Když se soustřeďují na radost z jídla, porce se zvyšují a roste pocit uspokojení, který se ovšem snižuje, když myslí jen na to, aby se zasytili. Jinak řečeno, pocit plnosti u těch, kdo bojují s kilogramy navíc, je méně uspokojivý a přináší menší radost než u těch, kdo s váhou nemají problémy," uvádí Kullmannová.

Tato skutečnost má významný dopad, protože označení jídla za chutné a zdravé vede k potřebě uspokojení, která u lidí s nadváhou a obézních končí zvyšováním porcí.

Nyní je jasné, že množství jídla, které sníme, a tedy tendence k tloustnutí, přímo závisí na velikosti porcí. Nikoli náhodou od 50. let minulého století do našich časů rostl výrazně počet obézních lidí a souběžně s tím rostly i průměrné porce v restauracích a provozovnách rychlého občerstvení. Změna duševního rozpoložení před jídlem může pomoci: jestliže myslíme na zdraví, máme sklon omezovat objem jídla. Ovšem hlavně ti, kdo mají s váhou problémy a soustředí se na potěšení z jídla, mohou být vystaveni riziku.