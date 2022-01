Nadměrné slzení, tiky nebo změny vidění. Pět nepříjemností, které mohou v zimě ohrozit váš zrak

Zima přináší jedny z nejkrásnějších svátků v roce, je ale také spojena s nízkými teplotami a srážkami. Ať už toto roční období patří mezi vaše oblíbené, nebo mu zrovna neholdujete, je třeba se na něj připravit. I když většina lidí řídí vozidlo s větší opatrností nebo se teple obleče, když jde ven, sezonní hrozby pro zdraví očí se často podceňují. Zdají se méně zřejmé než zledovatělá silnice nebo mrazivé ráno, ale problémy s viděním mohou být stejně nebezpečné. Jak může zima negativně působit na váš zrak?

1. Suché oči

Studený venkovní a ohřátý vnitřní vzduch v sobě často mají méně vlhkosti než v jiných prostředích. Někteří z nás v zimě trpí suchou pokožkou nebo popraskanými rty, chladný vítr ale také může vysušovat vaše oči. Abyste minimalizovali jeho negativní vliv, je třeba dodržovat správný pitný režim a zvýšit příjem omega-3 mastných kyselin. Proti suchým očím také pomáhají zvlhčovače vzduchu. Podle zjištění vědců z Association for Research in Vision and Ophthalmology si na pocit suchého oka stěžuje nejvíce lidí právě v zimě - a to ve stejném počtu jako ve všech ostatních ročních obdobích dohromady.

2. Nadměrné slzení

Zatímco někteří lidé pociťují v zimě nedostatek slz, jiní mají opačný problém. K nadměrnému slzení může dojít v důsledku studeného vzduchu, silného větru nebo sezonních alergií, které se vyskytují hlavně v jarních měsících, nejsou však výjimkou ani v zimě. Věnujte pozornost tomu, kdy vám slzí oči, abyste zjistili příčinu. "Pokud k problému dochází, když vyjdete ven či pokud jste vystaveni silnému větru, noste sluneční nebo ochranné brýle. Jakmile zaznamenáte nežádoucí slzení v místnosti, vyzkoušejte léky na alergii a vhodné oční kapky. V případě, že nemůžete určit příčinu problému, a zejména pokud ovlivňuje váš zrak, navštivte lékaře," doporučuje MUDr. Enkela Hrdličková z oční kliniky Lexum.

3. Citlivost na světlo

Zimní obloha se může zdát tmavá a ponurá, ale sněžení a led vytváří mnoho reflexních povrchů, které mohou dramaticky zvýšit množství světla. K takovým situacím typicky dochází například při lyžování, kdy se sluneční paprsky odrážejí od sněhu. Pokud máte citlivé oči, můžete mít v jasných dnech potíže s častějším mrkáním, pocitem nepohodlí či další příznaky. Vždy si chraňte oči, když jdete na delší dobu ven, a to i na pouhou procházku.

4. Zarudlé oči

Drsné zimní podmínky mohou způsobit zarudnutí očí, jejich citlivost a dokonce záněty. U některých lidí dochází k otokům víček a zčervenání očí, výjimkou nejsou ani křeče víček nebo nedobrovolné tiky. Zmíněné potíže mohou být způsobené suchým okem, sezonními alergiemi nebo sněžnou slepotou. To je akutní stav poškození rohovky UV zářením, který se nejprve projevuje jako pocit přítomnosti cizího tělesa v oku, později bolestí a dokonce neschopností oči otevřít. "Při pocitu nepohodlí či řezání v očích zkuste přiložit chladivý obklad, například vlhkou žínku, a sáhněte po volně prodejném léku proti bolesti. Pokud příznaky přetrvávají, je lepší se poradit s lékařem, který určí příčinu podráždění," dodává MUDr. Hrdličková.

5. Změny vidění

Zatímco mnoho zdravotních potíží v zimě je vyvoláno zvýšeným světlem nebo sníženou vlhkostí, můžete se také potýkat s problémy kvůli mrazivým teplotám. Extrémně nízké teploty způsobují stažení krevních cév v očích a kolem nich, což někdy přivodí okamžité změny, jako je rozostření a dvojité vidění. Toto riziko hrozí, když zůstanete venku delší dobu při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Pokud zaznamenáte zhoršení kvality zraku, přesuňte se co nejdříve do teplého prostředí, a když se normální vidění po 30 minutách nevrátí, vyhledejte lékařskou pomoc.