Nákaza virem HIV se v Česku za pololetí prokázala u 119 lidí, stejně jako před rokem

Nákaza virem HIV byla v pololetí v Česku nově prokázána u 119 lidí, což je stejně jako před rokem. Mezi novými případy ale přibylo žen a cizinců s dlouhodobým pobytem v zemi. Žen bylo v porovnání s průměrem prvních pololetí uplynulých pěti let dvakrát více a zastoupení cizinců mezi nově diagnostikovanými dosáhlo nejvyšší pololetní hodnoty z posledních deseti let. V tiskové zprávě to v úterý uvedla Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu.

Podle laboratoře ale mohla zjištěná data ovlivnit koronavirová nákaza, kvůli které zejména v březnu a dubnu ubylo testování na HIV. Nejvýrazněji se to týkalo dárců krve nebo plazmy.

Od počátku sledování od října 1985 odborníci evidovali 3709 lidí žijících v ČR s infekcí HIV, přičemž loni testy prokázaly nákazu u 222 lidí. Podle statistiky laboratoře se u 695 nakažených rozvinula nemoc AIDS, se kterou zemřelo 320 lidí. Letos zemřelo 17 HIV pozitivních, z toho devět s nemocí AIDS a osm z jiné příčiny.

Nákaza HIV byla v letošním pololetí zjištěna u 98 mužů a 21 žen a z celkového počtu nově prokázaných případů jich 55 připadlo na cizince s dlouhodobým pobytem v ČR. Téměř dvě pětiny nových případů je z Prahy a zhruba desetina z Jihomoravského a Středočeského kraje.

Česko patří dlouhodobě k zemím s nižším výskytem nákazy

Zástupci referenční laboratoře uvedli, že mezi nově zachycenými případy bylo v porovnání s předchozími lety dvojnásobně více lidí, konkrétně 36, kteří o tom, že jsou HIV pozitivní, věděli. Podle nich to byli většinou cizinci dlouhodobě žijící v zemi a mnozí z nich v době, kdy byl kvůli koronaviru omezen pohyb, vyhledali zdravotnická zařízení zřejmě z důvodu, aby získali léky, které si dříve zajišťovali v zahraničí.

Česko nicméně patří dlouhodobě k zemím s nižším výskytem nákazy. Zástupci neziskových organizací i lékaři ale poukazují na to, že strach z nemoci opadl a lidé se před ní přestávají chránit. Často spoléhají i na moderní léčbu, díky níž mohou žít výrazně déle. Experti zdůrazňují, že i když současná terapie má méně vedlejších účinků, je stále nepříjemná a nemoc nevyléčí.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.