Nemocnice v Havířově testuje umělou inteligenci, pomáhá číst rentgeny plic

Krajská nemocnice v Havířově na Karvinsku jako první v republice testuje umělou inteligenci, která pomáhá číst rentgenové snímky plic. Umělá inteligence je schopna lokalizovat a vyznačit na snímku případný nález. Do budoucna by měla být rovněž schopna rozpoznat, o jaký typ nálezu jde. V praxi má pomoci lékařům zvládnout neustále se zvyšující počet rentgenových snímků, které musejí vyhodnotit, a pomoci eliminovat možné lidské chyby. Novinářům to v úterý řekli zástupci nemocnice a firmy, která systém vyvíjí.

"Aktuálně hodnotíme schopnost systému odlišit negativní snímky od snímků pozitivních, což můžeme říci, že v tomto okamžiku systém funguje spolehlivě. Ve druhé fázi bude probíhat testování schopnosti systému odlišit například zápal plic od výpotku na plicích či pneumotoraxu. Chtěli bychom ten systém vyladit tak, aby byl spolehlivě použitelný v klinické praxi," řekl lékař Radiodiagnostického oddělení nemocnice Roman Michálek.

Systém využívající umělou inteligenci vytváří ostravská firma Carebot, kterou k nápadu inspirovala pandemie covidu-19. Podle jednatele společnosti Matěje Misaře by systém mohl být dokončen a plně otestován v příštím roce, kdy by pro něj společnost chtěla získat certifikaci zdravotního prostředku. Podle lékařů i zástupců firmy ale umělá inteligence nikdy plně nenahradí lékaře. "V tomto (testovacím) okamžiku v podstatě my hlídáme ten systém, v té další fázi, kdy bude odladěný a bude skutečně fungovat, tak by měl hlídat on nás. Měl by fungovat jako druhé čtení, aby opravdu nepropadaly pozitivní nálezy. Konečné slovo ale vždycky bude na lékaři, ten bude pod tím podepsaný," řekl Michálek.

Dodal, že v havířovské nemocnici už se s pomocí umělé inteligence otestovalo zhruba 2500 snímků za dva měsíce. "Jde o to, aby systém byl schopen lékaře ohlídat, protože s přibývajícím počtem snímků je oko unavené a může se stát, že člověk něco přehlédne," doplnil Michálek.

Společnost by do budoucna umělou inteligenci chtěla uplatnit i při dalších obrazových vyšetřeních, například i u CT snímků nebo magnetických rezonancí. Na vývoji technického řešení se ve firmě podílí zhruba 15 lidí. "Máme také více než 30 lékařů z celé Evropy, kteří nám popisují snímky pomocí nějakých standardizovaných kategorií tak, abychom umělou inteligenci mohli trénovat. Tým má samozřejmě také experty z oblasti strojového učení, umělé inteligence, máme i vlastní interní radioložku," řekl další jednatel Daniel Kvak.

Podle ředitele nemocnice Norberta Schellonga se zdravotnické zařízení rozhodlo testování umělé inteligence umožnit proto, že se dlouhodobě snaží podporovat inovace, které mohou zkvalitnit poskytovanou zdravotní péči. "Dosavadní výsledky tohoto testování ukazují, že umělá inteligence má rozhodně své místo ve velmi blízké budoucnosti," míní Schellong