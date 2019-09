Odpolední šlofík dvakrát do týdne snižuje riziko infarktu, tvrdí vědci

Dopřáváte si někdy odpolední spánek, takzvaný šlofík? Pokud ano, je to možná dobře pro vaše srdce. Podlé nové studie vědců z Fakultní nemocnice v Lausanne ve Švýcarsku je totiž možné, že krátké zdřímnutí jednou nebo dvakrát týdně může snížit riziko infarktu nebo mrtvice. S odkazem na studii publikovanou v odborném časopise Heart o tom informovaly servery CNN a The Telegraph.

Vědci zkoumali, zda existuje souvislost mezi četností a délkou odpoledního spánku a rizikem fatálních i nefatálních kardiovaskulárních onemocnění. Po dobu pěti let sledovali 3462 lidí ve věku od 35 do 75 let a zjistili, že ti, kteří si jednou nebo dvakrát týdně dají odpoledne šlofíka v délce pěti minut až jedné hodiny, mají až o 48 procent nižší pravděpodobnost prodělání infarktu nebo mrtvice než ti, kteří odpoledne nespí vůbec.

U častějšího nebo delšího zdřímnutí už ale autoři studie spojení nenašli. "Subjekty, které si zdřímnou jednou nebo dvakrát týdně, mají nižší riziko výskytu kardiovaskulárních onemocnění. U častějšího nebo delšího zdřímnutí už se ale žádné spojení nenašlo," uvedli autoři ve své zprávě. Naopak čím častěji člověk odpoledne spí, tím pravděpodobnější je, že ho postihne srdeční selhání. Častá tendence odpoledního zdřímnutí může být důsledkem nějakého zdravotního problému, varují výzkumníci.

"Studování zdřímnutí je náročné, zároveň jde ale o slibnou oblast, která může potenciálně mít významné důsledky pro veřejné zdraví. I když nám zbývá více otázek než odpovědí, je na čase začít odhalovat sílu silně nabitého srdce po zdřímnutí," uvádí studie.

Podle Naveeda Sattara, profesora metabolické medicíny z University of Glasgow, studie poukázala spíše na to, že ti, kteří si jednou nebo dvakrát týdně zdřímnou, vedou organizovanější a zdravější životní styl oproti těm, kteří si zdřímnou každý den, což naopak značí nějakou nemoc.

"Vzorec občasného zdřímnutí je úmyslný, zatímco pravidelné zdřímnutí pravděpodobně představuje subklinickou nemoc, jež se váže na horší životní styl. To by pak vysvětlovalo různá zdravotní rizika. Nemyslím si, že z této studie může někdo usoudit, že ‚záměrné' zdřímnutí na jeden nebo dva dny v týdnu mu zlepší zdraví srdce. Nikdo by to tedy neměl brát jako návod na to, jak snížit riziko infarktu," řekl Sattar. "Mnohem lepší je se zaměřit na pravidelný noční spánek a dodržovat obvyklé rady ohledně stravování a adekvátní fyzické aktivity," doporučil.