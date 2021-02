Oxfordští vědci se zaměří na kombinování vakcín od různých výrobců

V Británii ve čtvrtek odstartoval výzkum, jehož cílem je zjistit, nakolik je účinné, když lidé dostanou při první a druhé dávce dvě různé vakcíny proti covidu-19. Motivací pro výzkum, který podle deníku The Guardian vede Oxfordská univerzita a financuje vláda, je snaha dosáhnout větší flexibility při hromadném očkování a najít prostředek, jak se vypořádat s možným výpadkem dodávek, napsal zpravodajský portál BBC.

Vědci se do testů chystají zahrnout 800 dobrovolníků z Anglie starších 50 let. Někteří dostanou nejprve vakcínu, kterou vyvinula společnost AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, a poté v rozmezí čtyř až 12 týdnů očkovací látku od společností Pfizer a BioNTech, či naopak. Pacienti, kteří se do výzkumu nezapojí, ale nadále budou dostávat dvě dávky stejné vakcíny, jak to požaduje britský výbor pro vakcinaci a imunizaci (JCVI).

Vědci mají podle BBC dobrý důvod, aby se domnívali, že kombinování vakcín může být výhodné, protože například některé programy očkování proti ebole zahrnují použití různých očkovacích látek za účelem zvýšení poskytované ochrany. Britský výzkum potrvá 13 měsíců, ale vědci doufají, že prvotní výsledky budou moci oznámit již v červnu.

Británie se také v posledních dnech zabývá otázkou, nakolik stávající vakcíny chrání před nově odhalenými variantami viru. Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock tento týden ujistil, že bude-li to potřeba, Spojené království zajistí rychlé dodávky očkovacích preparátů přizpůsobených situaci. Vládní koordinátor pro očkování Nadhim Zahawi ve čtvrtek ale uvedl, že stávající vakcíny pravděpodobně poskytují ochranu i před novými variantami koronaviru. "Je velmi nepravděpodobné, že by stávající vakcíny nebyly účinné ve styku s variantami, ať už jde o variantu z Kentu (Jihovýchodní Anglie) či jiné, obzvlášť pokud jde o těžký průběh nemoci a hospitalizaci," řekl Zahawi televizi Sky News.

Koronavirus neustále mutuje a již byly zaznamenány tisíce jeho různých variant včetně takzvané britské, jihoafrické a brazilské. Jen zlomek z nich je ale důležitý a může charakter viru změnit natolik, že to zaznamenáme, uvádí podle agentury Reuters odborný časopis British Medical Journal. "Všichni výrobci, Pfizer-BioNTech, Moderna Oxford-AstraZeneca a další, se zabývají otázkou, jak své vakcíny vylepšit, aby byly připraveny i na další varianty - nyní je po celém světě asi 4000 variant covidu (koronaviru)," podotkl Zahawi. Koordinátor pro očkování zároveň připomněl, že Británie má velkou kapacitu pro zkoumání genomu virů a bude i nadále varianty koronaviru monitorovat, aby byla připravena ke kýžené reakci.