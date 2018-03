Pacienti v ohrožení. Hackeři snadno napadnou kardiostimulátory

Hackeři se mohou nabourat do kardiostimulátorů i do jiných podobných zařízení monitorujících životní funkce pacientů, a mohou tak ohrozit i lidské životy. Na nebezpečí plynoucí ze zranitelného softwaru v těchto zařízeních upozornila Královská akademie inženýrství (Royal Academy of Engineering - RAENG). Zprávu přinesl britský server The Telegraph.

Experti na zabezpečení varují, že zdravotní pomůcky na kontrolu srdce jsou lehce zranitelné kyberútoky hackerů, a to může mít pro pacienta dalekosáhlé důsledky.

RAENG navíc upozorňuje, že v potenciálním nebezpečí se nemusí octinout jen sám pacient. Hackeři totiž dokážou získat přístup k celé síti, na jejíž bázi kardiostimulátory fungují. Může za to bezdrátové připojení na internet, skrze nějž mohou napadnout celý systém vytvořený Národní zdravotní službou (NHS) a ochromit jeho fungování.

"Kvůli slabému kybernetickému zabezpečení hrozí narušení lékařských přístrojů a jejich poškození. Pokud se problém nebude řešit, mohlo by to vést k vážným zdravotním komplikacím, nebo dokonce smrti pacientů," varuje profesor Nick Jennings z Imperial College London.

"Lékařské přístroje mohou rovněž sloužit jako vstup do jiných částí sítě, takže pokud není přístroj dobře chráněn, je snadné přecházet od jednoho zařízení k druhému," potvrzuje dále Jennings.

Na problém útoků na kardiostimulátory už poukázal na podzim minulého roku také Americký úřad pro kontrolu léčiv. Ten rovněž viděl hlavní příčinu ve slabém zabezpečení v rámci bezdrátového připojení, díky němuž mohou lékaři kontrolovat stav pacienta na dálku. To však také umožňuje přístup hackerům k nabourání do zařízení, potažmo do celé sítě.

Pozor na své heslo

Královská akademie inženýrství ve své zprávě navrhuje, aby došlo k zavedení nových regulací, které by měly vést k lepšímu zabezpečení. Naráží také na problém, že kybernetické zabezpečení se netýká jen oblasti zdravotnictví, ale vztahuje se prakticky na vše, co má nějaké připojení k internetu.

V budoucnu by si měli dávat na hackery pozor také majitelé autonomních vozidel či moderních domácností, upozorňuje Jennings. Aktuálně ale varuje zejména domácnosti. Radí jim například zbytečně nedávat sousedům nebo známým své heslo k wi-fi připojení.

"Je znepokojivé, jak zde máme nízkou úroveň datové gramotnosti. Měli bychom to vyučovat už na základních školách. Nedávejte svým hostům své heslo k wi-fi. Můj syn si domů přivede kamarády a všichni se zdají být milí. Ale někteří z nich mohou být hackeři a mohou později zneužít vaši síť nebo předat heslo dalším lidem," radí profesor.

A jaké je podle něj ideální řešení? "Doporučuji lidem, aby si doma založili druhou síť speciálně pro hosty a nechali je se přihlásit pouze tam," uzavírá Jennings.