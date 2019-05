Podle České republiky léčí rakovinu i ve světě

Česká republika má díky pražskému Protonovému centru před ostatními státy několikaletý náskok. Inovace a léčebné postupy, které z Čech přebírají přední světová centra, zvyšují šance nemocným vyhrát svůj zápas nad rakovinou.

Všichni si jistě pamatují AshyuKinga. Tento příběh malého chlapce z Anglie, kterému čeští lékaři pomohli, doslova eskaloval boom protonové léčby v Evropě. Protonová léčba je dnes na mimořádně rychlém vzestupu. Ve výstavbě je 30 nových protonových center, dalších 30 se plánuje a vévodí tomu Japonsko. Přitom když se před šesti lety otevřelo Protonové centrum v Praze (PTC), bylo teprve 35. centrem na světě, a dokonce jedním z prvních center v Evropě, kde dosud podobně inovativní technologii neměli k dispozici.

Podstatou unikátní technologie je protonový paprsek. Ten tvoří kladně nabité částice jádra vodíku, které prostřednictvím cyklotronu (urychlovače) dosáhnou polovinu rychlosti světla. Pak se transportují do ozařovací místnosti a jsou pomocí přístroje tzv. gantry nasměřovány přímo do nádoru v těle pacienta. Protonové centrum je od svého spuštění unikátní v rámci Evropy především díky využívaní nejnovější technologie tužkového skenování, která umožňuje lékařům ničit nádory s nejvyšší účinností a milimetrovou přesností a zároveň chránit zdravé tkáně a orgány uložené v okolí postiženého místa. Na každou diagnózu je přesně stanoven počet ozáření - frakcí podle stadia a druhu rakoviny. Pacientům tato metoda zajišťuje vysokou šanci na vyléčení, kvalitní život při léčbě i po ní. Plátcům zdravotní péče protonová terapie snižuje náklady, které jsou spojeny s léčbou vedlejších účinků spojených s jinými metodami léčby.

,,Jsme velice aktivní, investujeme do inovací, vědy a výzkumu. To nám umožňuje patřit mezi lídry v oboru, což potvrzují naše mezinárodní úspěchy. Na jedné straně jsou to naše technologické inovace a nové léčebné postupy, které přebírají i světová centra. Na druhé straně dosahujeme výborné výsledky léčby," říká Václav Laštovka a doplňuje: ,,Úspěch je pro nás hnacím motorem a oceněním je, že úspěšně pomáháme druhým."

Světová prvenství a inovativní metody

Proton Therapy Center v Praze má také světové prvenství v léčbě karcinomu prsu. Díky tamějším odborníkům se po vzoru PTC zavádí jedinečné a inovativní postupy léčby v mezinárodním měřítku. "V současné době je možné vyléčit až 90 % žen, proto je naším cílem, aby jejich život po radioterapii byl bez dalších omezení a zdravotních komplikací," řekla hlavní lékařka programu karcinomu prsu MUDr. Andrea Pásztorová. Protonová terapie dokáže oproti ozáření fotonem maximálně snížit dávku nežádoucího záření na srdce, plíce i na druhostranný prs. Tím se eliminují možné pozdější vedlejší účinky ozáření, jako je infarkt, ischemické onemocnění srdce nebo plicní fibrózy. Významně se také snižuje ozáření míchy. Protonová léčba umožňuje ženě žít život bez omezení i po léčbě.

PTC způsob léčení rakoviny posouvá neustále kupředu. Světově uznávány jsou jejich inovativní postupy v léčbě lymfomů, které zavedly a které byly zařazeny do oficiálních, léčebných protokolů Aliance předních onkologických center.

O kvalitě a světové úrovni PTC svědčí i fakt, že se umístilo na desátém místě nejlepších a nejprestižnějších nemocničních zařízení na světě za rok 2018 v oblasti zdravotního turismu podle nezávislé mezinárodní organizace Medical Travel Quality Alliance (MTQUA).

Úspěšnost léčby rakoviny prostaty je 99 %

Dnes, vzhledem k počtu odléčených pacientů - téměř 4000 a inovativnímu přístupu, protonové centrum dosahuje výnikajících výsledků léčby. V případě rakoviny prostaty, která je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů (jenom v Česku rakovinou prostaty ročně onemocní přes 7500 pacientů), prezentovalo PTC pětileté výsledky. Ty jednoznačně prokazují účinnost protonové terapie, kde se pravděpodobnost vyléčení u časných stadií pohybuje mezi 98-99 % a zároveň je minimalizováno riziko vzniku vedlejších účinků - inkontinence a impotence na minimum, pod 1 %. V případě operace a standardního ozařování fotonem dosáhnout takových výsledků není vůbec možné. Data jednoznačně prokazují, že upřednostňování protonové radioterapie před ostatními léčebnými metodami je odůvodněné. U protonové léčby karcinomu prostaty je pacient ve většině případů léčen ambulantně, téměř bezbolestně a bez jakéhokoliv omezení. V Protonovém centru v Praze mají tak čeští muži na dosah světovou medicínu.

"Již před 6 lety jsme se zaměřili při léčbě nízkorizikového karcinomu prostaty nejen na jeho vyléčení, ale našim cílem bylo, abychom minimalizovali vedlejší účinky, které mohou při léčbě nastat, a s nimiž se setkáváme u jiných druhů léčby. Na základě níže uvedených výsledků můžeme doložit, že se nám cíle podařilo dosáhnout," řekl MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., vedoucí lékař programu léčby karcinomu prostaty.

Další úspěchy protonové léčby

Při nádorech mozku a centrální nervové soustavy dokáže jedině protonová léčba významně snížit riziko poškození zraku, sluchu a intelektuálních funkcí. V rámci mezinárodního onkologického programu pro děti jsou do léčby v pražském PTC zapojena i evropská centra. Díky protonu se z rakoviny úspěšně vyléčí více než 80 % dětských pacientů, kteří se vrátí do normálního života. Tohle by ještě před pár lety při jiných způsobech léčby bylo nemyslitelné. Protonová léčba umožňuje aplikovat i nový způsob při léčbě jícnu, slinivky a svěrače konečníku.