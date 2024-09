Podpora místo striktních zákazů! Odborníci mají o zákazu příchutí e-cigaret jasno

Ministerstvo zdravotnictví připravuje zásadní regulaci v oblasti elektronických cigaret. Nová vyhláška, která by zakázala všechny příchutě kromě tabákové, vyvolala vlnu kritiky jak mezi odborníky, tak mezi výrobci a spotřebiteli. Odpůrci tvrdí, že by tento krok mohl vést ke zvýšení počtu kuřáků klasických cigaret, což by paradoxně zvýšilo zdravotní rizika.

"Původní návrh byl, že by zůstala jen tabáková příchuť. Jsme ale otevření kompromisu. Naším hlavním cílem je omezit dostupnost e-cigaret mezi mladistvými," vysvětlil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Zákaz ochucených náplní má podle něj omezit atraktivitu elektronických cigaret, které si oblíbili i nezletilí.

Kritici, včetně adiktologů a výrobců, varují, že zákaz by mohl uživatele přimět k návratu ke klasickým cigaretám, které jsou mnohem škodlivější. Podle Matěje Hollana z Asociace poskytovatelů adiktologických služeb by plošný zákaz vedl k tomu, že lidé přejdou na černý trh nebo zpět ke klasickým cigaretám, jejichž zdravotní rizika jsou násobně vyšší.

Navíc výrobci argumentují, že regulace by vedla k výpadku na trhu s elektronickými cigaretami a stát by přišel o významné daňové příjmy, které se pohybují v řádu miliard korun ročně. Přestože ministerstvo tvrdí, že vyhláška má ochránit mladistvé, odborníci na léčbu závislostí upozorňují, že politika "harm reduction" (snižování škodlivosti) by měla podporovat méně škodlivé alternativy místo jejich zákazu.

Ministerstvo zdravotnictví nyní vyhlášku projednává v rámci připomínkového řízení a je možné, že dojde k úpravám.