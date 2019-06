Pravidelný příjem vitaminu D snižuje riziko rakoviny, tvrdí vědci

Denní doplňování vitaminu D do našeho těla může snížit riziko rakoviny o 13 procent. Vychází to ze tří různých studií, které byly prezentovány na konferenci American Society of Clinical Oncology v Chicagu. Vitamin D si tělo vytváří samo, pokud je vystaveno slunečnímu záření, moderní způsob života ale u některých lidí zapříčiňuje, že tráví většinu času v uzavřeném prostoru. Informoval o tom server Daily Mail.

Doktor Shifeng Mao z Allegheny institutu pro výzkum rakoviny v Pittsburghu uvedl, že na základě výsledků institutu hrozí lidem s nedostatkem vitaminu D dvojnásobně vyšší pravděpodobnost rakoviny slinivky břišní nebo střev.

Jiná studie z Michiganské univerzity, jíž se zúčastnilo na 79 tisíc zdravých lidí, zjistila, že ti, kteří minimálně tři roky pravidelně užívali doplňky stravy s vitaminem D, měli o 13 procent nižší riziko jakékoli formy rakoviny v pozdější fázi života. Třetí, separátní studie, zase zjistila, že riziko rakoviny prostaty je o 40 procent nižší, pokud člověk denně užívá tablety vitaminu D spolu se statinem.

Podobné závěry všech tří studií tak vyvolávají otázky ohledně toho, aby vlády uzákonily přidávání vitaminu D do běžných potravin, jako je mléko nebo chléb. To je praktika, jež funguje ve státech jako Kanada, Švédsko, Finsko či Austrálie, uvádí server Daily Mail.

Vitamin D lze kromě slunečního záření získat také z jater, vajíček, červeného masa (hovězí, telecí, jehněčí, ...) nebo z mastných ryb. Miliony lidí po celém světě ale tyto konkrétní potraviny ve svém pravidelném jídelníčku nemají a kvůli práci se ani často nepohybují na slunci. Vědci tedy doporučují, aby zejména v zimních měsících, kdy slunce brzy zapadá, lidé užívali vitamín D ve formě potravinových doplňků.

V Británii jsou potravinové doplňky nutností

"Přál bych si, aby více onkologů a lékařů zvažovalo předepisování vitaminu D svým pacientům, protože to přináší mnoho výhod s minimálními vedlejšími účinky," sdělil doktor Tarek Haykal z Michiganské univerzity. "Na některých místech jako třeba ve Velké Británii nesvítí celoročně dostatek slunce, takže především v zimě jsou potravinové doplňky nutností," přidává se profesor Daniel Bikle z Kalifornské univerzity v San Franciscu.

Jak přesně vitamin D pomáhá v prevenci před rakovinou, si však vědci nejsou jisti. Obecně se má za to, že produkuje enzym, který detoxikuje přirozené kyseliny v našem těle, přičemž snížením účinnosti těchto kyselin zároveň snižuje riziko rakoviny.