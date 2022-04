Pražská oční klinika získala přístroj pro přesné stanovení zánětu uvnitř oka

Oční klinika Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze získala přístroj pro přesné stanovení stavu zánětů uvnitř oka, tedy uveitidy. Stál 1,8 milionu korun, pořídil se ze sbírky nadačního fondu Sudička. Podle vedení fondu je zatím první v republice. Fond to oznámil středeční na tiskové konferenci.

Uveitida je zánět vnitřních tkání oka, tedy duhovky, řasnatého tělíska a cévnatky. Hrozí ztráta zraku. Na oční kliniku VFN podle přednostky Jarmily Heissigerové s tímto onemocněním přichází ročně asi 500 pacientů.

Dosud lékaři sledovali zánět pod mikroskopem a podle zakalení tekutin uvnitř oka stanovovali léčbu. Díky novému přístroji, takzvanému flare meteru, je možné přesně zhodnotit stav i nastavit intenzitu léčby. Pacient pak dostává cíleně v určitých intervalech infuze a injekce. Využívá se i biologická léčba.

Onemocnění se objevuje u dětí a mladých. Trpí jím i dvanáctiletá Adéla. "Ve škole musím sedět vždycky v první lavici, protože nevidím na tabuli. Paní učitelku musím žádat, jestli by nepoužila tmavou fixu na tabuli. Dostávám větší formát papíru s většími písmeny. Věci mi trvají déle, musím si to psát velkým písmem, abych to rozeznala," popsala pacientka.

Nadační fond Sudička vznikl v roce 2016 na podporu pacientů s uveitidou. Podporuje oční kliniku Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a to hlavně centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid. Pacientům, jimž zdravotní pojišťovny zamítly proplacení biologické léčby, hradil soudní poplatky. Plánuje poskytnout peníze na zajištění psychologa pro nemocné a jejich rodiny, přiblížila zakladatelka a ředitelka fondu Hana Ulmanová.