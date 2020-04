Preparát proti covidu-19 vyjde na miliardy dolarů

Na vývoji preparátů, vakcín a dalších léčebných postupů proti novému typu koronaviru pracují tisíce vědců po celém světě. První léčiva s prokazatelným účinkem lze očekávat poměrně brzy.

Farmaceutický průmysl reagoval na novou nemoc covid-19 poměrně rychle. Za pár týdnů od propuknutí pandemie se začalo pracovat na novém léku proti koronaviru. Některé firmy se zapojily do různých programů společného výzkumu, jiné se zase věnují potenciálně slibným sloučeninám pro další klinická hodnocení, další zkoumají možné preparáty na preventivní vakcíny a prověřují databázi svého výzkumného portfolia, aby identifikovali další potenciální léky pro výzkum a vývoj.

"V Evropě byla prostřednictvím Iniciativy pro inovativní léčiva už začátkem března aktivována finanční výzva pro výzkumné týmy a malé a střední podniky. Cílem je vývoj terapeutik, které pomohou v boji se současnou, ale rovněž případnou další pandemií koronavirů," řekl TÝDNU výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.

Členové asociace podle něho rovněž spolupracují s místními, evropskými a světovými institucemi, které jsou zodpovědné za veřejné zdraví - například s Evropskou lékovou agenturou, ale také se Světovou zdravotnickou organizací, středisky pro kontrolu a prevenci nemocí nebo čínskými zdravotnickými orgány. A také poskytují peněžní i věčné dary a příspěvky v hodnotě milionů eur na podporu organizací, které v boji s pandemií působí v první linii.

Desítky antivirových léčiv

Ke konci března bylo podle Dvořáčka ve vývoji a výzkumu na třicet antivirových léčiv. "Rád bych ale připomněl, že farmaceutický výzkum se nezaměřuje pouze na antivirotika, ale také na vakcíny, léčebné a diagnostické metody. Celosvětově se spustily desítky klinických studií, nemalá část rovněž v Evropě. Troufám si odhadnout, že se do nich zapojily tisíce odborníků po celém světě," konstatoval Dvořáček.

V tuto chvíli je podle něho těžké odhadnout, kolik peněz už vývoj stál a jaká bude konečná suma, ale mohou to být miliardy amerických dolarů. "Odhadnout se zatím nedá ani to, kdy bude lék na koronavirus dokončen, aby se mohl podávat alespoň pacientům s těžkým průběhem. První léčiva s prokazatelným účinkem ale očekáváme poměrně brzy. Nicméně vyrobit je v požadovaném množství a dodat do míst, kde budou právě potřeba, může trvat i týdny až měsíce," řekl Dvořáček.

Vývoj a ověření nového léčiva je velmi komplikovaný proces, který v mnoha případech trvá i více než deset let, a celková částka od objevení potenciálně slibné molekuly až po zavedení přípravku na trh se může vyšplhat ke dvěma miliardám amerických dolarů.

Prověřovaný remdesivir

V případě vývoje léčiva proti aktuální koronavirové nákaze se ale výzkum a vývoj nezaměřuje pouze na zcela nové molekuly, ale především na hodnocení již existujících přípravků (jako jsou například antivirotika), které byly už dříve testovány u jiných virových patogenů, jako jsou ebola nebo HIV.

"Jako slibné se zdá mimo jiné starší antimalarikum společnosti Sanofi, ale i další přípravky," sdělil Dvořáček. Mezi prověřované patří také dnes už známý přípravek remdesivir, který byl už byl podáván i českému pacientovi. Je to experimentální lék americké farmaceutické společnosti Gilead, nukleosidový analog proti širšímu spektru virových patogenů včetně eboly, viru marburg, MERS a SARS.

"Přípravek byl testován na zdravých dobrovolnících, ale rovněž na pacientech infikovaných virem ebola. Nový koronavirus vyvolávající covid-19 je přitom strukturálně podobný koronavirům způsobujících MERS a SARS - testování v laboratorních podmínkách přitom ukázalo, že přípravek je proti nim účinný," vysvětlil Dvořáček. "V tuto chvíli nelze více předjímat, pouze doufat, že se potvrdí rovněž jeho účinnost proti covidu-19."

Jediného Čecha, jemuž byl remdesivir podáván, v pondělí lékaři přeložili na standardní oddělení, cítí se dobře.