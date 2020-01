Přišel čas zimních depresí

Šťastní Dánové V zimní Kodani vyjde slunce zpoza mraků každý den průměrně jen na 46 minut, sedmnáct hodin denně je tam úplná tma. Dánové přesto patří k nejšťastnějším národům světa, a to i v zimě. Jak to dělají? Své umění žít popisují slovem hygge (vyslov "hýke"), které velmi volně přeloženo znamená "útulnost". Hygge se ovšem týká nejen zařizování interiérů, ale celého životního stylu. Je to způsob, jak úplně obyčejným každodenním činnostem dodat příjemnou a radostnou atmosféru. Třeba tím, že zhasnete lampy a zapálíte svíčky, zastavíte se v drtivém koloběhu povinností, nalijete si šálek čaje nebo skleničku vína a těšíte se z každého takového momentu.