Jak přežít samotu?

Jedním z nejznámějších samotářů je Ital Mauro Morandi. V roce 1989 se kvůli porouchanému katamaránu dostal na ostrov Budelli, ležící mezi Korsikou a Sardinií. Morandi prý v tehdejší společnosti trpěl, a tak se rozhodl, že se domů nevrátí. Zůstal na ostrově jako jeho správce. Na začátku devadesátých let však italská vláda zakázala veřejnosti na ostrov vstup, aby zachovala jeho jedinečný ekosystém. I devětasedmdesátiletému poustevníkovi hrozilo vyhoštění. Trochu paradoxně našel zastání u veřejnosti, na ostrově mohl zůstat i díky petici. "Nikdy neodejdu. Doufám, že zde zemřu, budu zpopelněn a mé ostatky budou rozprášeny ve větru," prohlásil Morandi. S přibýváním novodobých poustevníků se potýká například Čína. I v nejlidnatější zemi světa se stále více lidí stěhuje do měst a jejich okolí, zároveň se jich ale spousta před ekonomickým rozvojem uchyluje k životu v samotě založenému na buddhistických a taoistických tradicích. V pohoří Čung-nan v centrální Číně stojí v kopcích stovky malých chatrčí bez topení či elektřiny. Tento styl života přilákal do míst, kde je v zimě i dvacet stupňů pod nulou, také Choua, který zde žije již dvacet let. "Města žijí prudkým životem. Zde je však možno nalézt vnitřní radost. Jsem nyní rád, že jsem sám," vysvětlil Chou.