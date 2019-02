Mladí džihádisté se do sebevražedných misí nehrnou

Mladí džihádisté jsou relativně vzdělaní, ve svém jednání se neřídí výhradně jen náboženstvím a odmítají páchat sebevražedné mise. Odhalila to studie saúdského výzkumného centra, která zkoumala 759 saúdských mužů, které v letech 2013 a 2014 rekrutoval Islámský stát. Zprávu přinesl server Daily Mail.

Studii o 40 stránkách provedl výzkumný ústav King Faisal Center for Research and Islamic Studies společně s neziskovou organizací International Center for the Study of Radicalisation. Data nasbírali z tří tisíc únikových vstupních dokumentů Islámského státu (IS).

Dokumenty ukázaly, že noví rekruti pocházeli z řady států a až 70 procent z nich mělo jen základní znalosti ohledně islámu, což byla nejnižší možná volba ve vyplňovacím formuláři pro vstup do IS. Nejnižší znalosti ve formuláři uvedlo také 58 procent saúdských rekrutů.

Zbytek zaškrtl pokročilé znalosti, což není podle studie až tak překvapující, jelikož v Saúdské Arábii se o islámu učí ve školách. Oproti rekrutům z Evropy, kteří byli nezaměstnaní nebo studenti, co nedokončili střední školu, byli mnohem vzdělanější.

Překvapujícím faktem je, že z celkového počtu zkoumaných rekrutů mělo 340 vysokoškolské vzdělání, 120 z nich pak školu dokončilo s titulem. Pět dokonce získalo postgraduální titul. "Tahle data ukazují, že saúdský kontingent se neskládal z nevzdělaných rekrutů, což může vést k argumentu, že rozhodně neměli o socioekonomické příležitosti nouzi," píše studie. Zároveň ale dodává, že "vzdělání nemusí nutně jít ruku v ruce s pracovními příležitostmi a pocit relativní deprivace tak může být stále relevantní."

Nástup už v devíti letech

Polovinu ze zkoumaných saúdských rekrutů tvořili mladí muži ve věku 20-24 let, dalším 22 procentům pak bylo 25-29 let. Jen 13 procent z nich bylo starších 30 let a 15 procent mladších 19 let. Vůbec nejmladším členem IS byl teprve devítiletý chlapec. Takřka tři čtvrtiny všech rekrutů pak bylo svobodných, jen 18 procent uvedlo, že je v manželském svazku.

Zatímco naprostá většina rekrutů se přihlásila k vojákům, jen 71 z celkového počtu 759 zkoumaných se přihlásilo k sebevražedným atentátům. Podle výzkumníka Abdullaha bin Khaleda al-Sauda to naznačuje, že tito jedinci chtěli "přispět k vzrušujícímu projektu chalífátu".