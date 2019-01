Nevšední práce: lidé se chodí tulit k profesionálce

Osmačtyřicetiletá Američanka Robin Marieová si vydělává opravdu nevšední prací. Pracuje totiž jako profesionálka na objímání. Klienti jí platí 80 dolarů na hodinu. Za to se s ní mohou objímat a tulit se k ní. Celý proces ale probíhá na čistě platonické bázi, klienti musí být u společného spojení řádně oblečeni. Zprávu přinesl server foxnews.com.

"V rámci své práce trávím 25 hodin týdně objímáním a mazlením se s klienty. Dalších deset hodin týdně se mazlím se svým přítelem a asi sedm hodin týdně s mou kočkou. Nikdy mě to nezačne nudit. Je to velmi obohacující a díky tomu naše tělo uvolňuje oxytocin - hormon, jež nás ‚nutí' cítit se šťastněji a méně ve stresu," vysvětluje svou práci Robin Marieová.

Její práce může na první pohled po společenské stránce působit velmi bizarně až neadekvátně, jak ale říká, probíhá ve vší počestnosti. "Máme kodex chování, v němž specifikuji, že dotyčný musí mít na sobě alespoň tričko a kalhoty. Letní šortky jsou v pořádku, pokud přesahují prostředek stehen. Boxerky nebo slipy jsou nepřijatelné," popisuje pravidla své pracovní činnosti, jež musí klienti dodržovat.

Své "objímací terapie" pořádá v pronajatém pokoji v Kansas City. Objímání může probíhat vestoje, vsedě i vleže. Pracuje ale pouze přes den. "Vím, že někteří další profesionálové na objímání dělají terapie přes noc, ale mě o to ještě nikdo nepožádal. Stálo by to hodně peněz, nebyla bych proti tomu, ale muselo by to být s klientem, kterého už znám a máme vybudovanou společnou důvěru," říká žena.

Marieová přiznává, že někteří bývalí partneři nesli její práci těžce, současný přítel ale proti tomu nic nemá. A jaká sorta lidí si její služby objednává? "Mému nejmladšímu klientovi bylo 20 let, nejstaršímu 75. Chodí ke mně různí lidé: muži, ženy, lesby, gayové i transsexuálové. Jsou to lidé z různých odvětví: od prodavačů přes byznysmeny až po vysokoškolské studenty," tvrdí.

Klienti se chodí i vyplakat

Terapii s klienty označuje jako vzájemné učení o tom, jak si nastavit pravidla a vytvořit pohodové prostředí, které bude vyhovovat oběma stranám. Zároveň však lidem slouží jako empatický naslouchač. "Mnoho lidí se cítí izolovaně a trpí něčím, čemu se říká ‚hlad po kůži'. Často pláčou, když měli zrovna špatný den nebo jen tak, aby se uvolnili a cítili zase bezpečně," vysvětluje na závěr.

Robin Marieová pracuje pro společnost, která má přímo své stránky. Klienti si tak mohou objednat "objímačky" podle svého vkusu. Platí to ale i opačně, kdy si klientky mohou objednat na objímání muže.