Počítačové hry mohou mít na děti i příznivý vliv

Hraní násilných videoher a počítačových her vzbuzuje v dětech větší násilnost a agresivitu, potvrzuje nový výzkum, ale zároveň dodává: hry zaměřené více na sociální život mají pozitivní účinky, zjistili vědci z univerzity v Huddersfieldu. Informoval o tom server The Telegraph.

Nové videohry se sociální tematikou budou v budoucnu představeny v britských školách. Cílem je snížit v dětech a mladistvých agresivitu a násilí, což potvrdil nový výzkum. Hry se společenským podtextem, kde se bude příběh točit kolem společenských vztahů, sociálních sítí a jejich negativních dopadů na člověka, by měly do škol vstoupit někdy v roce 2020.

"Výzkum má jasné výsledky: když děti hrají agresivní hry, chovají se potom násilnicky. Ale když hrají hry více společensky zaměřené, jejich chování se odpovídajícím způsobem zlepšuje," napsali akademici v úvodu své zprávy, v níž oznámili svůj plán na představení hry do škol.

Daná hra má být pro děti ve věku mezi 14 až 18 lety a bude je učit o negativních dopadech přílišného užívání sociálních sítí. Vzdělávací hra bude rozdělena do pěti dvacetiminutových segmentů, přičemž ji žáci a studenti budou hrát celý týden v kuse.

Rozhodnutí, která budou mít následky

"V britské verzi je hra situována na vysoké škole a začíná vztahem mezi chlapcem ve věku 17-18 let a dívkou ve věku 16-17 let," prozradil doktor Gill Kirkup, vedoucí autor studie, která přišla s tímto nápadem. "Rychle se do sebe zamilují a vše vypadá báječně. V průběhu následujících kapitol ale ukážeme určité, zpočátku jemné procesy, které povedou k nátlaku a manipulaci. Objeví se tam i fyzické zneužití," dodal.

"Umožníme mladým lidem, aby se stali hlavními postavami hry, která je velmi interaktivní. Budou dělat mnohá rozhodnutí, která budou mít následky. Používáme tam sociální média, abychom ukázali temnou stránku facebooku nebo snapchatu, které i přes svou úžasnost slouží jako sledovací nástroj," popsal Kirkup bližší detaily o hře.

Podobnou hru už rozjeli na Grenadě a Barbadosu, kde se příběh váže k desetiletému chlapci, který žije se svou matkou a jejím agresivním přítelem. Projekt následně dostal finanční příspěvek 4,5 milionu liber od celosvětové společnosti Global Challenges Research Fund a rovněž je podporován britskou vládou.

Kromě Velké Británie by se hra v různých příběhových úpravách měla díky finančnímu daru objevit také v Číně, Ugandě, Pákistánu a na Jamajce. Britská verze hry vyšla na 300 tisíc liber.