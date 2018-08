Sociální sítě jako pomoc? Může to skončit špatně, varují odborníci

Stále více lidí se snaží najít pomoc se svými psychickými problémy v on-line diskuzích nebo v neprofesionálních příspěvcích. Odborníci však varují, že se tak mohou dozvědět mylné informace a na jejich základě se vydat špatným směrem. Informaci uvedl web dailymail.co.uk.

Britská organizace The Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce zjistila, že přes sto tisíc lidí ve věku od 14 do 30 let během jednoho roku vyhledávalo pomoc kvůli duševním problémům raději na internetu, než aby zašlo za specialistou. Brát internetové diskuze a sociální sítě jako řešení odborníci vůbec nedoporučují.

"Sociální sítě nejsou vhodnou metodou, která by lidem s duševními problémy mohla pomoci. Naopak, mohou jen uškodit a navést je špatným směrem," uvedl výzkumný pracovník Tom Harrison.

Odborníci se rovněž shodují, že takové giganty, jako je Facebook nebo Instagram, by měly mít morální povinnost pomáhat lidem v přístupu k odborníkům a že by měly bezplatně inzerovat profesionální podpůrné instituce či kontakty na lékaře. Rovněž doporučují, aby všichni, kdo cítí, že mají nějaký duševní problém, vyhledali specialistu.

V poslední době počet těch, kteří se na sociálních sítích zapojují do diskuzí ohledně jejich psychických problémů, stoupá. Mezi hlavní probíraná témata patří právě deprese, těžké životní situace, stres, úzkost, nebo dokonce možnost sebevraždy.