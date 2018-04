Tajemství deprese: co se děje v hlavě

Je to problém, o němž se nahlas nemluví. Statisíce Čechů berou antidepresiva, aniž by o tom jejich okolí mělo tušení - kvůli předsudkům totiž raději tají fakt, že trpí psychickými problémy. Lidí, kteří se nestydí nahlas přiznat depresi, je stále velmi málo.

Pamatujete si na pohádku o Lotrandovi a Zubejdě? Princezna sultánství Solimánského onemocní prazvláštní chorobou a už drahnou dobu neopouští svou komnatu. Její otec je bezradný a ani lékaři netuší, co si počít. Zubejdě nakonec pomůže až loupežníkův syn Lotrando, když jí umožní po dlouhé době spatřit sluneční paprsky...

Kdyby se příběh z Čapkova Devatera pohádek odehrával v dnešní době, Lotrando by se svou terapií nejspíše neuspěl. Povolaní lékaři by totiž ihned odhadli, co princeznu trápilo: nejčastější psychická porucha současnosti. Ukrývá se pod škatulkou F32, respektive F33, a psychiatři ji člení na třináct dalších typů. Zubejdě by však zcela stačilo následující sdělení: máte depresi.

Utrpení je i vstát z postele

"Všechno vidíte a cítíte, ale nemůžete to ovládat. Jako byste se na sebe dívali zvenčí, dávali si pokyny a vždycky napjatě čekali, jestli je vůbec provedete - ať už jde o to, ráno vstát z postele, nebo se smát s dětmi. Doufáte, ale jistotu nemáte nikdy," vzpomíná brněnský marketingový specialista a odborník na budování značky Karel Novotný na své prožitky z doby, kdy procházel těžkými depresemi.

Stejnou diagnózu jako on si jen v roce 2015 vyslechlo na tři sta milionů lidí po celém světě. Jinými slovy, čtyři procenta světové populace zažívají dlouhodobé duševní trápení. Podle posledních odhadů Světové zdravotnické organizace to představuje bezmála pětinový nárůst v porovnání s obdobím před deseti lety. "Zvyšující se výskyt deprese je zjišťován v oblastech s rychlým ekonomickým růstem a tlakem na výkon jednotlivce. Totéž však můžeme pozorovat i v oblastech s nestabilní ekonomickou a politickou situací, kdy se jedinec ocitá v existenční nejistotě," uvádí psychiatr Tomáš Novák, který v Národním ústavu duševního zdraví zkoumá mimo jiné právě deprese. Alarmující číslo bude patrně do budoucna i nadále stoupat. V ohrožení jsou nově skupiny obyvatel, které donedávna úzkostmi trpěly jen ojediněle - dospívající a senioři. Skutečný počet nemocných je navíc pravděpodobně ještě vyšší, než uvádějí oficiální údaje, většina pacientů totiž nevyhledá odbornou pomoc. Důvod? Stydí se.