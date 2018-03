Umlčet své ego a nehulákat. Jak správně mluvit s lidmi?

Kromě obsahu konverzace je velmi důležité, zejména když hovoříme s téměř neznámou osobou, abychom kladli důraz na to, jak mluvíme. O několika nepříjemných návycích, kterých bychom se měli vyvarovat, píše italský deník Corriere della Sera.

Nebuďme pesimisté

Jestliže jsme pesimističtí, může to uškodit i v rozhovoru s ostatními. Když očekáváte, že setkání s jinými osobami nebude příjemné, pravděpodobně se budete chovat chladně a odtažitě. Naopak, očekáváte-li rozhovor s osobami, k nimž máte kladný vztah, budete vřelejší a konverzace nepochybně příjemnější. Neznamená to potlačovat vlastní emoce, ale přistupovat k novým setkáním bez zbytečných předsudků.

Nesnažme se ovládnout konverzaci

Jestliže s jinými osobami mluvíme o sobě, vyvolává to pocit radosti v našem mozku, stejně jak když jíme to, co máme rádi, nebo když si vyděláváme peníze. Podle studie Harvardovy univerzity je 40 procent našich každodenních projevů zasvěceno výkladům o sobě, o tom, co prožíváme a co si myslíme. Ale při rozhovoru s ostatními to nemusíte přehánět, abyste nevypadali jako narcisté a nebyli únavní. Naopak dobří posluchači jsou oblíbení.

Neopravujme často své protějšky

Abychom navázali dobrý vztah s novou osobou, je důležité umlčet své ego a dát druhému najevo, že jsme připraveni mu naslouchat. Je vhodné neopravovat případné chyby v gramatice nebo slovníku. Druhému je třeba dát najevo, že jsme připraveni mu naslouchat, nikoli ho soudit.

Neříkejme "ty", ale "my"

Jestliže při rozhovoru používáme zájmeno "ty", pak se osoba, s níž hovoříme, cítí být obviňována a souzena. Je lépe používat zájmeno "my", které navozuje pozitivní pocity.

Nemluvte příliš rychle

Jestliže hovoříte příliš rychle, můžete se zdát nervózní, jako kdybyste chtěli něco prodat. Rozhovor s rychle mluvící osobou může být vyčerpávající, protože je třeba více se soustředit na každé slovo. Americká studie realizovaná na 1380 osobách ukázala, že ideální rychlost konverzace je zhruba 3,5 slova za vteřinu, tedy nepříliš rychlá, ale také ne pomalá, a s příležitostnými přestávkami, abyste ukázali, že nejste robot.

Neukončujte oznamovací věty otazníkem

Jsou lidé, kteří končí oznamovací věty zvýšenou intonací otázky. Takový způsob může vzbuzovat pocity nejistoty. Je lépe se mu vyhnout. Abyste působili jistěji a autoritativně, klesejte na konci klíčové věty hlasem.

Nemluvte příliš hlasitě

Zvýšeným hlasem obvykle hovoří lidé, kteří si jsou nejistí a necítí se dobře. Avšak zdravý člověk konverzující příliš nahlas může působit nepříjemně a vyvolávat rozpaky, zejména jestliže se nachází na veřejném místě. Jestliže o sobě víme, že mluvíme příliš hlasitě, snažme se kontrolovat, zejména máme-li před sebou osobu, kterou vidíme poprvé.