Za znásilnění může vyzývavé oblečení žen, myslí si většina mužů

Čím více odhalující oblečení žena nosí, tím pravděpodobnější je, že bude sexuálně obtěžována nebo napadena. To si myslí až 55 procent mužů ve Velké Británii. Podobný názor sdílí 41 procent žen, které uznávají, že vyzývavé oblečení podněcuje nežádoucí sexuální obtěžování. Výsledky vyplývají z ankety společnosti D-CYFOR, již se zúčastnilo 1104 respondentů. Na studii spolupracoval server The Independent.

Podle dublinské organizace pomáhající obětem sexuálního zneužívání Rape Crisis Centre výsledky ilustrují to, jak hluboko je ve společnosti zakořeněna teze, že ve skutečnosti je na vině oběť.

"Existuje předpoklad, který není doložen žádným důkazem, že způsob, jakým se žena obléká, může pravděpodobně vést ke znásilnění nebo sexuálnímu napadení. Víme, že znásilnění lidé nosí různé oblečení. Myšlenka, že žena, která vyjde ven sotva oblečená, bude zneužita, je nejčastějším mýtem napříč generacemi. Mohla by klidně mít na sobě džíny, školní uniformu nebo jen pyžamo," řekla vedoucí Rape Crisis Centre Noeline Blackwellová.

"Obviňujeme oběti a říkáme jim, co mohly udělat, aby tomu zabránily. Možná je to tak staré jako čas samotný. V Bibli je první věcí, kterou Adam řekne Bohu: ‚Ženy mě pokoušely'," vysvětluje dále Blackwellová. Podle Rape Crisis Centre je znásilnění především o pocitu násilí a kontroly nad jiným člověkem než o nějaké pociťující přitažlivosti vůči oběti.

Většinu násilníků ženy znají

Podle statistik britského národního úřadu bývá u 45 procent žen násilníkem jejich stávající partner nebo bývalý přítel. U 38 procent žen jde o osobu, kterou nějakým způsobem znají, avšak nejsou s dotyčným rodinně či partnersky spřízněni. Jen u 13 procent žen bývá pachatel cizinec.

"Jsem frustrována z toho, že jsme nedosáhly žádného progresu. Vždy se najde nějaká část společnosti, která nemá úplné pochopení, ale člověk by doufal, že tyhle mýty už v dnešní době nebudou tak převládající," sdělila doktorka Hannah Bowsová z výzkumného centra pro násilí a zneužívání na Durhamské univerzitě.

"Tento výzkum ukazuje, že panuje zásadní nedorozumění ohledně příčin znásilnění. Není to o biologických potřebách. Je to o násilí páchaném na ženách a kontrole nad nimi. Proto se většina sexuálního násilí odehrává doma s lidmi, které ženy znají. Není to o tom, jak se oblékají," zdůraznila.