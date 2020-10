Růžově svítící fontána a panely v Brně připomenou prevenci rakoviny

Prevenci rakoviny prsu připomene kampaň Brno narůžovo. Růžovou barvou se rozsvítí fontána před Janáčkovým divadlem a na šesti místech budou informační panely. Cílem je upozornit zejména ženy, aby nezanedbávaly prevenci a případnou diagnózu se dozvěděly co nejdřív. Proti předchozím ročníkům nebude letos růžově zářit hrad Špilberk. Peníze město místo toho vynaloží na informační kampaň na internetu, řekl novinářům náměstek primátorky Petr Hladík.

Říjen je tradičně na celém světě věnovaný prevenci rakoviny prsu a pravidelně se připojuje také Brno. Na měsíční kampaň, která začíná v polovině října, vynaloží přes 100 tisíc korun. "Kromě upozornění na nebezpečí nemoci chceme, aby lidé prostřednictvím putovní výstavy, letáků rozdávaných v ulicích nebo symbolicky růžově svítící fontány 14. října, věděli o možnostech léčby," uvedl Hladík.

Součástí kampaně je putovní výstava informačních panelů, které se vždy zhruba na čtyři dny objeví na šesti různých místech v Brně. Lidé se informace o rakovině dozví před Janáčkovým divadlem, v Alfa pasáži, v knihovně Jiřího Mahena, v prostorách brněnského magistrátu, v obchodním centru Avion Shopping Park a v Masarykově onkologickém ústavu. Na facebookových a webových stránkách brnonaruzovo.cz budou k vidění například videa o samovyšetření.

Nejčastější nádorové onemocnění

Ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda upozornil na to, že rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním, které se vyskytuje u žen. "Každoročně je v České republice diagnostikováno přes 7000 nových onemocnění. U nás provedeme ročně zhruba 20 tisíc screeningových a 6000 diagnostických mamografických vyšetření, což je největší počet v Česku," řekl Svoboda. Také ústav bude svítit růžovou barvou.

Od 13. do 15. října se uskuteční Brněnské onkologické dny. Letošní 44. ročník se kvůli koronaviru přesune do internetového prostředí. "Je to náš tradiční portál pro výměnu názorů mezi onkology a odborníky, kteří se starají o onkologické pacienty. Každoročně se setkává přes 2000 účastníků. Předpokládám, že letos jich nebude tolik," připustil Svoboda.

V České republice je od roku 2002 pro ženy nad 45 let jednou za dva roky mamografické vyšetření prsou zdarma. Svoboda řekl, že se s tímto onemocnění setkávají i mladší ženy, a proto je důležité například samovyšetření nebo konzultace rodinného stavu.