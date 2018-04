Sedm miliard lidí dýchá silně znečištěný vzduch, potvrdila studie

Podle závěrů nejnovější studie Health Effects Institute dýchá 95 procent světové populace silně znečištěný vzduch, přičemž v rozvojových zemích jsou lidé vystaveni hned dvojímu nebezpečí, na ulicích a ve svých domech. Znečištěné ovzduší je tak čtvrtou nejčastější příčinou smrtelných onemocnění. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Podle organizace Health Effects Institute (HEI) zemřelo v roce 2016 v důsledku znečištěného ovzduší více než šest milionů osob a polovina těchto lidí podlehla onemocněním souvisejících se znečištěním venkovního ovzduší. Kvalita vzduchu se navíc zhoršuje s narůstající urbanizací populace, tedy procesem, kdy řada lidí ve společnosti mění svůj venkovský způsob života na městský. Potvrzují to i čísla, úmrtnost v souvislosti s ovzduším vzrostla o 15 procent ve srovnání s rokem 1990.

V rámci studie využili výzkumní pracovníci novou technologii, včetně satelitních dat ve spojení s vyššími úrovněmi monitorování znečištění, s cílem posoudit jeho dopad po celém světě. Odborníci ve zprávě varují, že sedm miliard lidí žije v oblastech, kde kvalita vzduchu nesplňuje kritéria stanovená Světovou zdravotnickou organizací.

Příčina předčasné smrti

"Znečistěné ovzduší komplikuje život celé světové populaci. Lidé s onemocněním dýchacích cest nemohou dýchat, děti nemohou chodit do škol, dospělí do práce a především dochází k předčasné smrti," řekl Bob O'Keefe, viceprezident HEI, a dodal, že sice už dochází k určitému pokroku, ale stále to nestačí.

Nejvíce znečištěná je Asie, přičemž konkrétně v Číně a Indii zemřelo nejvíce lidí na onemocnění spojená s kvalitou ovzduší. Proto se také znečištěná atmosféra zařadila na čtvrté místo mezi nejčastější příčiny vzniku smrtelných onemocnění, častější je už jenom vysoký krevní tlak, životospráva a kouření.

Konkrétně v Číně je na vině uhelné palivo v průmyslu, doprava, spalování biomasy a otevřené pálení zemědělské půdy. V Indii je to taktéž spalování biomasy a uhlí. Odborníci ale zohlednili i domácnosti, údajně žije třetina obyvatel planety v obydlích, kde úroveň znečištění překračuje stanovený limit až dvacetkrát.