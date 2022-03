SOS: Jak na pěkná chodidla do 30 minut?

Ano, i o nohy je třeba pečovat celoročně. Fakt, který pro mnohé z nás není novinkou. Přesto se často až s prvními jarními slunečními paprsky snažíme dohnat to, co jsme v zimě lehce opomíjeli. Jak dostat nohy do latě snadno a rychle bez pomoci odborníků, co nás po zimě nejvíc trápí a proč věnovat speciální péči i nehtům?

Zimní péče o nohy se nijak zásadně neliší od té letní. O nohy, chodidla a nehty na nohou je potřeba pečovat v každém ročním období. Nejdůležitější je totiž pravidelnost a správný způsob péče, ideálně ve spolupráci s pedikérkou. Pokud jste přes zimu přeci jen v péči o nohy a chodidla polevili, inspirujte se tipy od pedikérky, jak na to s pomocí běžně dostupných produktů.

Mykózy i vysušená kůže

"Jednoznačně nejčastějšími defekty, které po zimě v rámci péče o nohy v salonech řešíme, jsou mykózy kůže a nehtů, nevzhledné praskliny či ztvrdlá a vysušená kůže na patách," říká pedikérka Bis Bis Hana Hubená. Mezi hlavní příčiny patří špatně padnoucí obuv, nevhodné materiály ponožek, opomíjená vnitřní (pitný režim) i vnější hydratace (vhodné krémy), ale také nedostatek vitaminů či přibývající věk spojený s ostatními nemocemi.

Nehty a nehtová rovnátka

Nohy, chodidla, nohy, chodidla. Často se zaměřujeme právě na ně. Ale co nehty? I o ty je třeba pečovat, stejně jako o pokožku nohou. Právě na nehtech dochází během zimy k rozvoji mykóz či zarůstání nehtů. "Prsty jsou kvůli uzavřené a těsné obuvi blízko u sebe, a tím pádem nemají dostatečný prostor pro zdravý růst," vysvětluje Hana Hubená. Takové nepříjemnosti vás pak mohou dovést až k aplikaci speciálních rovnátek na nehty.

Rovnátka na nehty se tedy používají při špatném růstu či zarůstání nehtu, mohou být drátěná či z umělé hmoty. Každý typ má svá specifika a právě profesionální pedikérka jako jediná osoba, která by je měla aplikovat, sama rozpozná, jaký typ je pro vás vhodný a jak rovnátka na nehet správně aplikovat. "Rovnátko vlastně vyvíjí tlak na správné místo a postupem času, v řádu týdnů či měsíců, dojde ke zlepšení stavu nehtu. Úleva od bolesti je však okamžitá," uzavírá pedikérka Hana Hubená z Bis Bis.

SOS: Jak na pěkná chodidla do 30 minut?

Pokud se v nejbližší době nechystáte na pedikúru, inspirujte se SOS postupem, jak dostat vaše chodidla po dlouhé zimě zpět do formy.

1) Dopřejte si koupel se změkčující solí. Sůl ve vodě nohy změkčuje, pomáhá odstraňovat odumřelé buňky, a tak je připravuje na samotnou pedikúru. Pokožka pak lépe přijímá aktivní látky a regeneruje.

2) Upravte si nehty. I to je základ krásných nohou. Zastřihujte vždy spíše rovně, maximálně do mírného obloučku. Pokud byste nehet zastřihli v rohu, mohl by zarůstat. Ostré rohy pak můžete lehce zapilovat.

3) Odstraňte zrohovatělou kůži pomocí pemzy. Snadno a rychle tak vyhladíte nevzhlednou, ztvrdlou kůži na patách.

4) Dopřejte chodidlům peeling. Díky němu odstraníte odumřelé části pokožky a zjemníte kůži. Peeling obsahuje důležité hydratační i vyživující látky.

5) Po peelingu naneste masku na nohy. Vyhněte se těm tzv. exfoliačním, které narušují pokožku chemicky pomocí kyselin nebo hydroxidů. Masku lze také nahradit hydratačním krémem. Ten aplikujte na pokožku nohou, zabalte do suchého ručníku a igelitového sáčku a nechte působit 15 minut.

Tip: Peeling v kombinaci s maskou používáme ideálně 1x týdně. Přípravky by měly obsahovat látky, které:

• změkčí pokožku (urea),

• zajistí hydrataci (lactil),

• zabrání vzniku rozmnožování bakterií (Dermosoft Decalact),

• a pokožku vyživí (mandlový a ovesný olej).

Trápí vás mykóza? Volte produkty s obsahem clotrimazolu. Ten zabraňuje růstu a tvorbě kvasinek a plísní.

6) Ošetřete nehty a nehtovou kůžičku regeneračním olejem, který změkčuje nehtovu kůžičku i nehty, a předchází tak jejich zarůstání.

Choďte naboso

Součástí péče o zdravé nohy je chůze naboso. "Má pozitivní vliv na prokrvení našich končetin a na celkový postoj těla. Když chodíte bosí, dopřáváte nohám akupresuru, tolik potřebnou pro celkové zdraví," říká pedikérka.

Jen pozor: Není vhodná pro diabetiky, pacienty s neuropatií ani ji neprovádějte, když máte otevřené rány na dolních končetinách.