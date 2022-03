Super potraviny, otužování nebo duševní hygiena?

Každý asi tuší, že k udržování funkčního imunitního systému je potřeba dodržovat základní pravidla, mezi které patří zdravá a pestrá strava, pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu. Existují ale nové trendy k podpoře imunity, o kterých jste možná ještě neslyšeli a které rozhodně stojí za to vyzkoušet. Jaké to jsou a jak na ně?

S otužováním buďte trpěliví

Otužování patří k účinným způsobům posilování imunitního systému, jeho popularita znovu vrostla hlavně v období pandemie. Mezi jeho hlavní přínosy pro tělo patří posílení imunity a prevence proti respiračním onemocněním, pozitivně působí také na lidskou psychiku. Musí se na něj ale pozvolna, první otužování by se nemělo přehnat, jinak hrozí pořádné prochladnutí. Ideální je začít už ke konci léta, kdy je teplota vody nižší, ale přesto ne tak ledová jako v zimních měsících. Před vstupem do vody se doporučuje trochu rozehřát cvičením. Pokud se rozhodnete se začátkem otužování v zimních měsících, začněte ve sprše, kde budete dobu pod studenou sprchou postupně prodlužovat. Vaše tělo vám dá signál, že už je připravené na venkovní podmínky. Je však potřeba být trpělivý, protože proces otužování je dlouhodobý. Uvidíte, že když vydržíte, pozitivní účinky se dostaví.

Mezi největší výhody saunování patří kromě posílení imunity také zrychlení oběhu a tvorba bílých krvinek, které jsou v těle zodpovědné za boj s viry a infekcemi. Pokud sportujete, pouhých několik minut v sauně po fyzickém výkonu výrazně napomáhá k regeneraci svalstva, zklidňuje mysl a navozuje pocit relaxace. Druhů saun je několik. Vybírat můžete mezi klasickou finskou saunou, kde najdete obvykle teplotu blížící se 100 ° C, parní saunou s nižší teplotou a vyšší vlhkostí, stále oblíbenější infrasaunou a pak saunou tropickou, solnou nebo bylinkovou. Před saunováním a v jeho průběhu byste měli dbát na dostatečnou hydrataci. Obzvlášť pokud se rozhodnete pro veřejnou saunu, nezapomínejte na hygienu. Do sauny se obvykle chodí bez plavek, je tak důležité dodržovat hygienická pravidla. Před vstupem se vždy osprchujte, sedejte si vždy na prostěradlo nebo ručník. Nejčastější chybou, kterou někteří lidé dělají, je, že do sauny chodí nemocní. Je sice skvělou prevencí před nemocí, pokud už ale nemocní jste, určitě se její návštěvě vyvarujte. Urychluje totiž její průběh a vysiluje lidský organismus, což může vést k rychlému zhoršení vašeho zdravotního stavu.

Doplňky stravy už nejsou pasé

Dříve se lidé doplňkům stravy spíše snažili vyhýbat a spoléhali na přírodní zdroje živin, teď už to ale neplatí. Obsah vitamínů a minerálů v běžných potravinách ve většině případů nenaplňuje ani denní minimum, které by lidský organismus měl přijmout. Například pro to, abychom splnili doporučený příjem vitaminu D3, který je pro tělo nezbytný, bychom museli jíst rybu minimálně dvakrát týdně. Problémem většiny lidí je to, že vitamíny začínají užívat až v ten moment, kdy cítí, že na ně něco leze. Pouze třetina populace řeší svoji imunitu celoročně, přitom celoroční prevence je velmi důležitá. "Pokud se rozhodnete pro doplňky stravy, které je možné užívat každý den, poohlédněte se po takových, které obsahují vitamin C, vitamin D3, zinek a selen. Jedním z takto komplexních doplňků je například Preventan® Komplex ve formě cucavých tablet, které navíc obsahují i aktivní látku ProteQuine®, která vytváří v ústech bariéru proti virům a chrání před potenciálním onemocněním," doporučuje Mgr. Barbora Grymová, farmaceutka a specialistka na imunitu.

Zařaďte do svého jídelníčku superfoods

O superfoods už snad každý slyšel, málokdo ale ví, o co přesně jde. Označují se tak potraviny, které jsou velmi bohaté na živiny. Obsahují velké množství vitamínů, minerálů, antioxidantů, enzymů a zdravých tuků. Většinou mají rostlinný původ, některé jsou však i živočišné, do svého jídelníčku je však určitě stojí pravidelně zařadit, například jako součást zdravé snídaně nebo oběda. Mezi nejznámější superfood potraviny patří například acai, borůvky, chia semínka, chlorela, maca, matcha nebo edamame. Udělejte si superfoods k snídani, stačí do vašeho oblíbeného bílého jogurtu přidat acai či borůvku a posypat chia semínky, které časem nabobtnají (stačí nechat 3min odstát) a navodí tak pocit sytosti i při menších porcích. Ideálně zapít zeleným matcha čajem.

Nezapomínejte na duševní zdraví

Náročná práce, škola, rodinná situace - stresu se zkrátka nevyhneme. Jde o naprosto přirozenou věc. Když je ale stresových situací příliš, stává se z něj stres chronický, který na naši imunitu působí negativně, a z toho vznikají psychosomatická onemocnění. Proto je potřeba zaměřit se na duševní hygienu, která nám od stresu dokáže pomoct. Najděte si činnost, při které se zrelaxujete. Pro někoho to může být dlouhá procházka přírodou, pro jiného masáž nebo posezení s dobrou knížkou. Další naopak dávají přednost aktivnějším činnostem, například běhu nebo třeba tanci. Důležité je tyto činnosti, při kterých naberete energii, opakovat, jinak nebudou fungovat. Duševní hygiena je stejně jako ta tělesná potřeba každodenně

Vyběhněte ven raději než do posilovny

Sport venku se, podobně jako otužování, rozmohl v období pandemie, kdy lidem většinou nic jiného nezbývalo. To, že při sportování musíme čelit chladnému počasí, může mít pozitivní vliv na kvalitu vašeho tréninku. Vaše tělo potřebuje větší množství energie, aby se dokázalo rychleji zahřát, což znamená rychlejší spalování a tím i hubnutí. Pokud vám bude zima, je také pravděpodobnější, že se budete snažit o intenzivnější trénink než ve vyhřáté posilovně. Čerstvý vzduch a pohyb vždy patřil k nejlepší prevenci jakýchkoliv onemocnění.