Svatý grál ve výzkumu rakoviny. Krevní testy odhalí rané stadium

Vědci ve Spojených státech amerických vyvinuli krevní test, který dokáže v těle člověka zaznamenat rané stádium až deseti druhů rakoviny, a to dokonce dříve, než se objeví první příznaky. Převratný objev považují lékaři za "svatý grál" ve výzkumu rakoviny, mohl by totiž usnadnit její diagnózu a následnou léčbu. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Jednoduchý krevní test spočívá v zachycení částí DNA, které se uvolňují do krve současně s rostoucími rakovinovými buňkami. Zároveň test odhalí specifické genetické mutace, ke kterým dochází v souvislosti s rakovinou. Celkem vědci testovali více než 1400 osob, přičemž celkem u 845 jedinců vyšel krevní test na rakovinu pozitivně. Konkrétně ze čtyř testovaných pacientů, u kterých vyšel test pozitivně, diagnostikovali lékaři rakovinu vaječníku u dvou žen. A to pouze o několik měsíců později.

"Možná se jedná o ´svatý grál´ ve výzkumu rakoviny, především té, kterou je složité identifikovat a následně léčit. Tento test by mohl zachránit mnoho životů," říká autor výzkumu, lékař Eric Klein z institutu na výzkum rakoviny v americkém Clevelandu. Zároveň dodává, že ve většině případů je rakovina diagnostikována v pozdním stádiu. Krevní test tak poskytuje lékařům možnost odhalit nemoc dříve, než se objeví jakékoliv příznaky. To by mohlo ušetřit měsíce až roky.

Nejpřesnější výsledky vědci zaznamenali ohledně rakoviny vaječníků a slinivky břišní, tento typ diagnostikovali díky krevnímu testu s 90procentní přesností. Naopak diagnóza rakoviny žaludku, dělohy nebo prostaty byla podstatně složitější. "Je to teprve začátek, potřebujeme to ještě prozkoumat. Ale v budoucnu bychom mohli testovat například jedince ve středním věku, dozvěděli by se tak o raném stádiu rakoviny. To by značně usnadnilo léčbu a zvýšilo její úspěšnost," tvrdí doktor Eric Klein.