Své zdraví by lidé neměli zanedbávat ani v době koronaviru

Práce lékařů se posouvá do online prostředí a tento trend ještě urychlila pandemie koronaviru. Lidé se obávají návštěvy lékaře, ale zanedbávat své zdravotní problémy se může vymstít. O tom, jak probíhá vyšetření na dálku a jestli mohou pacienti lékařům v online světě důvěřovat, jsme hovořili s MUDr. Petrou Bomberovou Kánskou, vedoucí lékařkou Virtuální kliniky EUC.

Jaké případy řešíte nejčastěji?

Virtuální klinika je v provozu více než rok a za tu dobu jsme se s kolegy setkali snad se všemi situacemi, které známe z našich běžných ordinací. V posledních týdnech samozřejmě řešíme podezření a následné testování na tzv. koronavirus. Za poslední dva měsíce jsme ve Virtuální klinice pomáhali tisícům pacientů a mohu říci, že lidé mají skutečně obavy a strach jít k lékaři. O to jsem raději, že můžeme odborně pomoci, poradit a nasměrovat v online prostředí. Nemělo by docházet k tomu, že lidé zanedbají své zdravotní problémy, protože se budou bát nákazy. Rozhovor z očí do očí je důležitý pro pacienta i nás lékaře, i když je zprostředkován monitorem počítače nebo displejem telefonu.

Umí živý videohovor skutečně pomoci?

Ano, umí. Pro Virtuální kliniku volíme témata, která jsou vhodná řešit distanční péčí. To se projevuje také v tom, že přímo a pouze ve Virtuální klinice, tedy bez nutnosti osobní návštěvy ordinace, jsme v tuto chvíli schopni vyřešit 90 procent obtíží. V případě, že problém nejsme schopni vyřešit online, pacientovi doporučíme osobní návštěvu lékaře, laboratorní či další potřebná vyšetření. Také je potřeba připomenout, že současná situace ohledně koronaviru je velice zatěžující a stresující. Lidé mají obavy o svoje zdraví, příjmy, budoucnost. V nemalém procentu konzultací tak naši lékaři poskytují i psychickou pomoc a oporu. Na začátku pacient vyplní krátký dotazník, abychom měli základní představu, a vzápětí již komunikuje s lékařem buď v klasickém chatovacím okně, nebo spustí videorozhovor.

Kolik stojí vyšetření?

Vyšetření je zdarma a je plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

Nedegraduje online vyšetření lékařské povolání?

Naopak. Jedná se o zcela logický a přirozený vývoj v oblasti poskytování zdravotní péče. V mnoha zemích je telemedicína běžnou součástí klasických ambulancí a je skvělé, že tento koncept může fungovat i u nás v České republice. Online lékařské konzultace fungují výborně jako komplementární služba ke klasickým ordinacím a lékařským vyšetřením, bez kterých se medicína samozřejmě neobejde.

Tři české nemocnice se letos staly obětí kybernetického útoku. Jsou u vás informace pacientů v bezpečí?

Zásady lékařského povolání, v tomto případě lékařské tajemství, platí i v online světě. To znamená, že veškeré informace, které nám pacient ve Virtuální klinice sdělí (osobní údaje, anamnestický dotazník, fotografie, samotná konzultace), jsou předmětem lékařského tajemství. O bezpečnost všech dat se starají IT odborníci, kteří pečlivě dbají na kyberbezpečnost Virtuální kliniky v případě různých hackerských útoků.

Jak vznikl koncept Virtuální kliniky?

Konceptem Virtuální kliniky jsme se inspirovali v zahraničí, konkrétně ve Švédsku, kde mají se zdravotnickými vyšetřeními online a telemedicínou obecně bohaté zkušenosti. Vybrali jsme to, co funguje nejlépe, a loni v lednu jsme spustili pilotní provoz Virtuální kliniky, v České republice první a zcela unikátní projekt svého druhu. S příchodem pandemie jsme naše služby nabídli zdarma všem obyvatelům České republiky. Snažíme se tím přispět k tomu, aby ani v době koronaviru lidé nezanedbávali své zdravotní problémy a měli se vždy na koho obrátit. Nyní ve Virtuální klinice působí desítky lékařů, kteří pomáhají více než stovce pacientů denně.