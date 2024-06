Trápí Vás kolotoč myšlenek, potřebujete ho zastavit?

Zvykli jsme si žít v neustálém poklusu, kdy odpočinek je skoro sprosté slovo. Povinnosti a starosti se kupí a my jsme neustále pod tlakem. Jenže chronický stres může přerůst v něco ještě horšího. Úzkost, která nám nedá spát ani ve chvíli, kdy nás ve skutečnosti nic vážného neohrožuje. Jak vzniká a co nám ze začarovaného kruhu neklidu pomůže?

Stres je zcela přirozenou reakcí těla, která nám často může být i ku prospěchu. Zmobilizujeme díky němu všechny síly, abychom se dostali z "nebezpečí". Dnes už jde málokdy o skutečné ohrožení života, jako u našich prapředků, ale velmi nepříjemné pocity stresu můžeme zažívat i při zdánlivě menším ohrožení. Náročnou zkouškou ve škole, důležitou prezentací v práci, při ztrátě někoho blízkého nebo třeba jen při zapnutí zpráv v televizi. Takové pocity by však poté, co stresová situace skončí, měly zase postupně vymizet. Jinak tomu ale je v případě, že se potýkáte s úzkostí.

Za úzkostí stojí nepřiměřené reakce v mozku

K úzkosti se můžeme postupně propracovat nahromaděným stresem, nedostatkem odpočinku a dlouhodobou únavou. To všechno v našem mozku dokáže spustit proces, kdy k vyvolání strachu, nervozity a neklidu dochází i ve chvíli, kdy se ve skutečnosti nic ohrožujícího neděje. Jak je to možné?

V centrálním nervovém systému vznikají nepřiměřené reakce. Mezi nervovými buňkami probíhá více signálů než obvykle a dochází k jejich nadměrné stimulaci. Mozek tím tělu mylně zadává pokyn k mobilizaci, a to se domnívá, že je v ohrožení. Produkuje nadbytek stresových hormonů, a naopak potlačuje produkci hormonů štěstí a pohody. My se následně musíme potýkat s těmito psychickými i fyzickými příznaky úzkosti, které nám nepříjemně zasahují do života.

Neustálý kolotoč vtíravých myšlenek, které není možné zaplašit.

Neustálé obavy, které ale nebývají podložené přímým ohrožením.

Neschopnost soustředit se, potíže s roztěkaností.

Nepřetržitý vnitřní neklid a napětí.

Nadměrná únava.

Špatná nálada, podrážděnost.

Poruchy spánku, ten často nepřichází právě kvůli neustálému kolotoči myšlenek.

Svalové napětí, je těžké uvolnit se.

Nervozita může způsobit i bušení srdce, bolesti na hrudi.

Můžeme mít pocit, že se nelze pořádně nadechnout.

Objevují se i zdánlivě nesouvisející bolesti hlavy nebo zad.

Dostavují se zažívací problémy, nevolnost, průjem, nebo zácpa.

Častěji nás trápí také různá respirační onemocnění, protože je potlačeno fungování imunitního systému.

Pozorujete u sebe některé z těchto příznaků? Začněte to řešit včas.

Jak se nenechat úzkostí ovládnout?

S úzkostí je třeba pracovat. Cest k vnitřnímu klidu a lepšímu spánku je hned několik. Pomáhá pravidelná fyzická aktivita, relaxační cvičení, meditace, dostatečný odpočinek a spánek, vyvážená strava s dostatkem vitaminů a minerálů. Nadměrnou aktivitu nervových buněk v mozku mohou pomoci zkrotit léky. Nemusí jít hned o léky na lékařský předpis. V lékárně jsou volně k dostání i přípravky přírodního původu, přesto s vědecky ověřeným účinkem.

Lékům rostlinného původu se říká fytofarmaka. A jedním takovým, který podle klinických studií pomáhá mírnit nadměrnou stimulaci nervových buněk, a tím i krotit úzkost, je lék Lavekan. Jde o přírodní anxiolytikum (lék k léčbě úzkosti), které sází na tisíciletími prověřenou rostlinu.

Uklidní, ale nepřinese únavu ani návyk

Lavekan k léčbě úzkosti využívá osvědčené síly léčivé rostliny, která mimo jiné dokonale uvolňuje mysl, zklidňuje nervový systém, usnadňuje usínání, zmírňuje bolesti hlavy, zlepšuje náladu a působí jako přírodní anxiolytikum. Jde o levanduli lékařskou. Právě z ní pochází patentovaný esenciální olej, jenž je účinnou složkou Lavekanu. Byl vyvinut a je vyráběn v Německu předním světovým výrobcem fytofarmak (léků rostlinného původu) Schwabe Pharmaceuticals, který se pomocí z přírody zabývá už 150 let. Provedené klinické studie ukazují, že není návykový, nezpůsobuje únavu a ospalost, nemá interakce s jinými léky a k zakoupení je v lékárně bez lékařského předpisu

K vypnutí kolotoče myšlenek a zmírnění úzkosti stačí mnohdy jedna tobolka denně, ideálně večer před spaním. Tak proč se dál nechávat připravit o radost ze života a kvalitní spánek?

