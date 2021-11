Umíte správně dýchat?

Na stav našich plic mají vliv prodělaná onemocnění, zhoršující se životní prostředí, případné kouření, ale třeba i nevhodné držení těla. Důležité je i to jak dobře či špatně se umíme nadechnout. Proč je správné dýchání důležité a jak odhalit, zda dýcháte správně?

V hlavní roli bránice

Dýchání je přirozený děj, který v těle slouží k výměně plynů. Na jedné straně do těla vdechnutým vzduchem míří kyslík a na druhé straně se tělo výdechem zbavuje oxidu uhličitého. Aby tato výměna mohla probíhat a vedla k dostatečnému okysličení krve, je nutné zajistit neustálou obměnu vzduchu v plicích a v plicních sklípkách. K tomu nám pomáhají dýchací svaly. "Hlavním dýchacím svalem je bránice. Ta vytváří podtlak v hrudní dutině a tím dochází k nasávání vzduchu zvenčí přes dýchací cesty do plic. Následuje uvolnění bránice, díky čemuž vzduch opět vyhází z těla ven. Bránice má hlavní slovo v tom, kolik vzduchu vdechneme a jak se při tom budeme cítit. Když není její funkce v pořádku, může se nám pocitově obtížněji dýchat," popisuje MUDr. Jan Buzek z Reitenberger Spa Medical.

Zdravé brániční dýchaní

Nezapojování bránice do dýchání vede ke zbytečnému přetěžování horních dýchacích svalů v oblasti krku a hrudního koše. Toto dlouhodobé přetěžování má špatný vliv na postavení ramen, která vystupují dopředu. Svaly se vlivem námahy zkracují a brání plnohodnotnému rozvíjení hrudníku. Oslabení bránice navíc vede k problémům a bolestem páteře. "Správné brániční dýchání je prohloubenější a napomůže k lepšímu okysličení krve, čímž se snižuje únava a stres, a naopak se zvýší naše koncentrace," říká MUDr. Jan Buzek.

Je možné dýchat špatně?

"Většina z nás si ani neuvědomí, že by mohla dýchat špatně. Obvykle na tento problém upozorní až lékař či fyzioterapeut. Špatné dýchání totiž může vést k bolestem v oblasti ramen a šíje, mezi lopatkového svalstva či bolestem v bederní oblasti, což jsou právě hlavní důvodu návštěvy lékaře či fyzioterapeuta," vysvětluje MUDr. Jan Buzek.

Test špatného dýchání

Lze se otestovat pohledem do zrcadla. Ve stoje či vsedě sledujeme posun hrudního koše, ramen a břicha. Je třeba si uvědomit, zda se nadechujeme ústy či nosem. Další možností je test vleže na zádech. "Dva lehčí předměty se položí do oblasti pupku a na hruď. Při klidovém dýchání pak pozorujeme, který z předmětů se zvedá více," popisuje možnost zjištění způsobu dýchání MUDr. Buzek. Pokud bránice není zapojena plnohodnotně, je třeba znovu se učit, jak ji vrátit do původního nastavení. K tomuto dopomůže například jóga a břišní dýchání anebo cílená rehabilitace a nácvik dýchání pod dohledem fyzioterapeuta. Dechová rehabilitace je součástí i doporučených lázeňských procedur. "Zdravé dýchání je základ zdravého fungování organismu a má vliv na naši celkovou kondici, třeba i kvalitu spánku, schopnost zvládat stres a schopnosti relaxovat. Své dělá i místní prostředí; Mariánské Lázně jsou čistotou vzduchu vyhlášené," uzavírá Mudr. Buzek z lázní Reitenberger.