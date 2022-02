Většina dospívajících má v mobilu zdravotní a sportovní aplikace

Víc než polovina dospívajících má v chytrém telefonu aplikace, pomocí kterých sledují své zdraví nebo sportovní aktivity. Oblíbené jsou například aplikace na počítání kroků, zjistili výzkumníci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Při správném používání jsou podle nich aplikace prospěšné. Výzkumná zpráva je dostupná na webu.

"Z výzkumů vyplývá, že právě měření fyzických aktivit může vést ke zlepšení kondice, protože pohybové návyky je, například oproti hmotnosti, snazší měnit. Právě mHealth aplikace jsou v této změně a v udržení návyků užitečné, protože uživatelům připomínají stanovený cíl a poskytují jim zpětnou vazbu. Zásadní ale je aplikaci skutečně pravidelně používat," uvedla spoluautorka zprávy Adéla Lokajová.

V průzkumu odpovídalo 2500 respondentů od 11 do 16 let. Alespoň jednu aplikaci z kategorie mHealth používá více než polovina dotázaných, přičemž s věkem jich přibývá. Nepatrně oblíbenější jsou mezi dívkami - od 13 let používají aplikace asi dvě třetiny z nich.

Mezi nejpopulárnější aplikace patří ty na počítání kroků - za poslední rok je používala skoro polovina dotázaných minimálně několikrát do měsíce. Zhruba třetina adolescentů prostřednictvím aplikací pravidelně sleduje svoje sportovní aktivity nebo zdravotní stav, třeba tepovou frekvenci nebo kvalitu spánku. Aplikace monitorující kalorie a hmotnost využívají dospívající méně.

"Využívání mHealth aplikací je ve většině případů pozitivní, i když mohou být někdy zneužívány například v kontextu nadměrného cvičení nebo při poruchách příjmu potravy. Je vidět, že většina z dospívajících přinejmenším umí použít mobilní telefony pozitivním způsobem, a to ke zlepšení svého zdraví," uvedl David Šmahel, vedoucí pracoviště Interdisciplinárního výzkum internetu a společnosti.