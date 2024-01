Vyrazte za sněhovými radovánkami na Dolní Moravu

Horský resort Dolní Morava je střediskem nejen pro vyznavače zimních sportů, sněhová dobrodružství si tu vychutnají návštěvníci všech věkových kategorií. Když okolní hřebeny pokryje sněhová peřina, která se třpytí v zimním slunci, je to totiž poutavá podívaná. Horský rezort má pro své letošní návštěvníky připravené zajímavé novinky.

Jednou z nich je nová rodinná sjezdovka Vyhlídková s velkorysou šíří nejméně 25 metrů po celé své délce a také nejdelší sjezdovka v Česku s úctyhodnou délkou 3,7 km na jedno rozjetí z nejvyššího bodu na vrcholu Slamník až do spodního areálu U Slona. V areálu U Slona navíc na děti čeká zpestření v podobě zábavné trati Snow Fun Trail s hracími prvky, klopenkami, terénními vlnami i dvěma tunely v délce 8 a 12 metrů. Mamutíkův skipark nabídne nové slalomové a interaktivní prvky i profesionální lyžařskou školu věnující se dětem již od 3 let.

Další novinkou je dětská herna KIDS FUN CLUB přímo na sjezdovce, kde si mohou děti nejen během lyžování na chvíli odpočinout a pobavit se podle svých představ. Nejmodernější zasněžovací systém, do kterého zde za poslední roky investovali 600 milionů Kč, je zárukou 100% garance sněhu i kompletně vysněžených sjezdovek v té nejvyšší kvalitě.

Horský resort Dolní Morava nabízí milovníkům zimy hned několik zážitků po setmění. Užít si můžete neopakovatelnou noční atmosféru při výšlapu na skialpech či sněžnicích. Zkušený horský průvodce vás provede zasněženou krajinou po trase, na jejímž konci vás čeká návštěva nejdelšího visutého mostu na světě Sky Bridge 721. Kromě výletu po kopcích, na nichž se ve svitu měsíce třpytí sníh, si užijete také večeři u krbu v horské restauraci Slaměnka. Půjčení vybavení na výšlap je součástí zážitku.

Pro všechny, kteří si chtějí ze všeho nejvíc užít legraci pěkně při zemi, je tu večerní sáňkování. Část nové rodinné trati Vyhlídková se několikrát do týdne mění v osvětlenou sáňkařskou dráhu, která je letos ještě širší a bezpečnější. Jízdu dlouhou více než 2 kilometry plnou ostrých zatáček i rychlých rovinek si užijete na speciálních sportovních saních.

A nakonec nesmí chybět lyžování pod noční oblohou. Oblíbené svahy ztichnou a rozzáří je světla hvězd i lamp podél tratí. Magická atmosféra horské krajiny ponořené do nočního ticha pohltí každého návštěvníka hor. Lyžařům se vybrané dny v týdnu otevírá 600 metrů dlouhá a až 90 metrů široká sjezdovka Kamila. Užijte si skutečný zimní ráj plný zážitků!