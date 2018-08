Čtyři signály, které by vás měly před svatbou varovat

Partnerství je sice krásná, ale občas velmi náročná věc. Soužití dvou lidí se většinou neobejde bez občasných vzestupů i pádů. Mnozí lidé ale zůstávají v nefungujících vztazích, protože se obávají samoty a selhání. Před plánováním svatby byste ale měli zpozornět. Britský server dailymail.co.uk sestavil žebříček signálů, které by vás měly před zásadním životním rozhodnutím varovat.

Strach z něčeho nového, vybočení z řady zadaných přátel nebo obavy, že už si nikoho dalšího nenajdu... To jsou nejčastější pocity lidí na cestě k rozhodnutí, zda mají vztah ukončit. Partnerský poradce David Bennett upozorňuje, že existuje několik "varovných kontrolek", které by měl každý z nás bedlivě sledovat. Pokud se během vztahu takzvaně rozsvítí, pár by měl svatbu přehodnotit.

Společný život je sice záležitost nás dvou, ale při volbě partnera bychom se měli zamyslet také nad tím, jaký má náš protějšek vztah s našimi přáteli a rodinou. Po zbytek života nás totiž bude doprovázet na mnoho rodinných oslav, kamarádských setkání a jiných společenských událostí. Zpozornět bychom měli i v případě, když naši milou či milého doslova přemlouváme, aby si nás vzal. Oba partneři v takovém případě nepřistupují ke vztahu stejně.

Nikdo není dokonalý a každý má několik malých či větších chyb. Svůj protějšek bychom však měli přijmout od samého začátku takového, jaký je. "Mnoho lidí se vdá či ožení s vidinou, že svého partnera či partnerku časem změní. Musíme si ale uvědomit, že to, co vám vadí před svatbou, vám bude vadit i po ní," varuje Bennett.

Čtvrté a zároveň poslední doporučení se pravděpodobně týká zejména žen. Některé z budoucích nevěst jsou tak nadšené ze svatebních příprav, že zapomínají na to, co bude následovat po očekávaném dni. Vše totiž začíná teprve až po svatbě. "Rozhodně byste měli svatbu přehodnotit i ve chvíli, kdy jenom toužíte po tom velkém dni a příliš vám nezáleží na tom, kdo s vámi bude stát u oltáře," uzavírá David Bennett.