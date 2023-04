Zbavte se zápachu bot

Na začátku jara pomalu ukládáme k zimnímu spánku kozačky a jiné zateplené boty, naopak na novou sezonu připravujeme tenisky, baleríny nebo třeba kotníkové plátěnky. Obuv, která ležela hluboko v botníku, na policích nebo v taškách nás po několika měsících "stárnutí" může překvapit nepříjemným zápachem. Ten často způsobují plísně a houby, které se na botách objeví. A i když tento problém vyřešíme koupí nového páru bot, neznamená to, že se nepříjemnému odéru vyhneme, nezapomeňte, že během letních měsíců se naše nohy víc potí. Existuje ale několik způsobů, jak se zápachu z bot zbavit.

Prevence je základ

Víte, že lidská noha za jeden den vyprodukuje až 0,5 litrů potu? Jestliže se pak takové množství potu nemá kam vypařit, boty začnou zapáchat, proto je nejlepší prevencí koupě kvalitních prodyšných bot, které dovolí vaší noze dobře dýchat. Ideální je také nezůstávat celý den ve stejných botách, pokud se můžete v kanceláři přezout, udělejte to.



Sáček čaje

Účinnou metodou proti bakteriím v botách je sáček černého nebo zeleného čaje. Obsahují tanin, který se váže a absorbuje na proteiny a mnoho dalších organických sloučenin, včetně aminokyselin a alkaloidů, a tak je velmi efektivní při ničení bakterií. Jak na to? Vložte sáček čaje na několik minut do vroucí vody, poté ho nechte zhruba na 5 minut vychladnout a vložte na 1 hodinu do bot. Naše babičky kdysi používaly i listy libečku, které na dva dny do bot vložily a nechaly působit.

Jedlá soda

Jedlá soda je vynikající přírodní prostředek na boty. Je všeobecně známá tím, že absorbuje a neutralizuje pachy. Stačí jen na suchou vnitřní stranu bot nasypat prášek a nechat působit alespoň deset minut, ideálně přes noc. Ráno zbytky sody odstraňte.

Síla slunce

UV paprsky ničí bakterie, zároveň vás tato metoda nebude stát ani korunu. Rozvažte šněrování, zvedněte jazyk co nejvýše a nechte boty několik hodin na slunci. Tímto způsobem výrazně odstraníte nepříjemné "aroma". Jen si pamatujte, že kožené nebo semišové boty není vhodné vystavovat slunečním paprskům dlouhou dobu.

Pračka

Většinu obuvi vyrobenou z tkaniny a plátna lze prát v pračce normálně. Některé moderní pračky už dokonce mají speciální program určený k praní obuvi. Pokud ho nemáte, jednoduše nastavte nejnižší teplotu a nejnižší rychlost v pračce. Dobrým způsobem je dát boty do speciální tašky nebo polštáře. Po vyprání vložte svinuté novinové koule do bot, aby neztratily formu a dejte usušit na sluníčko. Do pračky rozhodně nevkládejte kožené nebo lepené boty.



Použijte mrazák

Zmrazování obuvi je efektivní metoda, jak se zbavit nežádoucího zápachu. Nejdříve boty vložte do uzavíratelného sáčku, poté je na noc dejte do mrazničky. Nízká teplota zničí bakterie, které způsobují nepříjemný zápach.



Bavlněné ponožky

Nic nemůže zabránit zápachu z boty lépe než nošení čistých bavlněných ponožek, které dobře sají a disponují speciální antibakteriální úpravou. Nezapomeňte je měnit každý den. A v letních měsících využívejte boty s otevřenou špičkou a obuv vždy po nošení nechte řádně vyschnout, včetně vložek, které z bot vytáhněte.

Deodoranty pro boty

Pokud se chcete zbavit zápachu z bot rychle, pořiďte si speciální osvěžovač. Je dostupný ve formě deodorantu nebo spreje a jeho úlohou je neutralizace nepříjemného zápachu.

Určené jsou k aplikaci přímo do bot, ale nepoužívejte je bezprostředně před aktivitou, raději už večer před ní, sprej lépe zapůsobí a boty řádně vyschnou.

Tip redakce

Drogerie, supermarkety nebo obchody s obuví nabízí nepřeberné množství nejrůznějších přípravků proti zápachu. Nám se osvědčil sprej do bot DATESAVER (Angry Beards, 269 Kč). Ten si díky účinným složkám poradí s pachem nejen na povrchu, ale prostoupí všemi vrstvami tkanin i kůže, ze kterých jsou boty vyrobené.