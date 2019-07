Zemřel zakladatel československé dětské onkologie Josef Koutecký

Ve věku 88 let zemřel v pátek lékař Josef Koutecký, který v 60. letech založil v Československu dětskou onkologii. Za svou práci získal mnoho významných ocenění. O úmrtí informovala mluvčí pražské motolské nemocnice Pavlína Danková.

Profesor Josef Koutecký založil dětskou onkologii v Československu v roce 1964, do té doby tento lékařský obor v zemi neexistoval. Od roku 1978 vedl ve Fakultní nemocnici v Motole první samostatné oddělení dětské onkologie, z něhož se o pět let později stala Klinika dětské onkologie. Zatímco na počátku přežívala tři procenta dětí, které onemocněly rakovinou, dnes je to 80 procent.

Po roce 1989 byl Koutecký po čtyři funkční období děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zastával také funkci univerzitního prorektora. V roce 1996 dostal od prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy II. stupně. V roce 2010 obdržel hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie a před pěti lety převzal Cenu J. E. Purkyně.