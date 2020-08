Zrušení superhrubé mzdy možná ohrozí navyšování platů

Při výpočtu růstu platů ve veřejném sektoru pro příští rok chce ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zohlednit plán zrušení superhrubé mzdy a současně naplnit sliby programového prohlášení. V něm se vláda zavázala k dosažení průměrného platu učitelů 45.000 korun. Po dnešním jednání s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem řekla, že pokud se bude rušit superhrubá mzda, určitě navrhne, aby se to zohlednilo v růstu platů státních zaměstnanců. Jak přesně, se bude odvíjet od možností rozpočtu.

Po jednání Schillerová dále řekla, že nižší sazba daně z příjmu pro zaměstnance s nízkým a středím příjmem by měla činit 15 procent. Další aspekty změny jsou v jednání. Minulý týden hovořila o šesti variantách.

"Samozřejmě počítám s tím, že růst nějaký být musí, protože máme nějakou inflaci. Ale počítejme s tím, že tam, kde zrušíme superhrubou mzdu, půjdeme třeba na 15 procent, je to snížení o pět procentních bodů," uvedla k růstu platů státních zaměstnanců. Právě učitele by chtěla zařadit do nižší sazby.

Aby učitelé dosáhli v příštím roce průměrného platu 45.000 korun, mělo by navýšení příští rok činit devět procent. "Určitě bych byla ráda, aby učitelé patřili do skupiny, která bude mít patnáctiprocentní daň z hrubé mzdy, pak je to otázka dalších debat. Ale musíme se dostat na průměrný plat 45.000 korun. Už si nehrajeme s konkrétními procenty, ten závazek splníme," uvedla.

Další rozhodnutí přijde po odhadu příjmů

Obecně se výše růstu platů ve veřejném sektoru bude podle Schillerové odvíjet od možností rozpočtu. "Až budu znát odhad příjmů, to bude začátkem září, budeme finálně domluveni na zrušení a podmínkách superhrubé mzdy, tak to bude další téma, ale chtěla bych to zohlednit," uvedla.

Odbory v polovině června avizovaly, že budou pro pracovníky veřejného sektoru pro příští rok žádat růst platových tarifů podle profesí o sedm, deset a 15 procent. Patnáctiprocentní navýšení od ledna prosazují pro zdravotníky, desetiprocentní pro učitele a sedmiprocentní pro hasiče, policisty, úředníky a ostatní.

Naposledy výdělky ve veřejném sektoru rostly v lednu. Učitelům se tarif zvýšil o osm procent, tedy o 1084 až 3534 korun. Další peníze mají dostávat v odměnách. Většina ostatních pracovníků si polepšila o 1500 korun bez ohledu na pozici, zkušeností a vzdělání. Víc dostali přidáno jen zaměstnanci v kultuře, nezdravotnické profese a technický personál, a to o 1830 až 3180 korun. Po zrušení nejnižší platové tabulky se totiž přesunuli do tabulky s vyššími částkami.