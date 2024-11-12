Lymfatické potíže se neprojevují pouze viditelnými otoky rukou či nohou. Nedostatečná funkce lymfatického systému začíná mnohem dříve, a je důležité rozpoznat signály, které tělo vysílá. Čím dříve si všimnete prvních změn a začnete je řešit, tím větší je šance na výrazné zlepšení stavu.
Pokud pociťujete tíhu, tlak, napětí nebo nezvykle rychlou únavu končetin, může to být první známka toho, že lymfatický systém je zatížen více, než je obvyklé. Viditelný otok, tedy lymfedém, představuje až konečné chronické stadium. Před ním se však objevují tzv. diskrétní otoky, které jsou ráno patrné, během dne se „rozchodí“ a večer opět mizí přes noc.
Jak poznat, že lymfa nestíhá
Lymfatický systém funguje jako hlavní „úklidový“ mechanismus těla, který odvádí z tkání přebytečnou tekutinu, bílkoviny, imunitní buňky a odpadní látky. Když jeho kapacita klesá, tyto látky se začnou hromadit v okolí buněk. To vede k tomu, že lymfa v cévách houstne kvůli srážení bílkovin, ve tkáních vzniká tichý zánět, kůže a podkoží postupně tuhnou a buňky odumírají, přičemž jsou nahrazovány vazivem a tukovou tkání, což je proces zvaný fibróza. Tyto změny tělo samo již nedokáže vrátit zpět, proto je důležité zasáhnout včas. Moderní výzkum nabízí možnosti, jak tento proces zpomalit nebo mu předcházet. Jedním z hlavních pilířů je cílená nutriční podpora, tedy potraviny pro zvláštní lékařské účely.
Enzymy a flavonoidy: dvojí účinek jedné metody
V praxi se využívá ověřený postup nazývaný lymfo‑veno, který kombinuje dvě skupiny látek. Proteolytické enzymy, jako jsou trypsin, chymotrypsin, bromelain a papain, pomáhají štěpit nahromaděné bílkoviny v lymfatických cévách, podporují průchodnost cév a tekutost lymfy i krve, zlepšují pohyb tekutin v tkáních a aktivují makrofágy, které odstraňují odpadní látky.
Bioflavonoidy, mezi které patří diosmin a hesperidin, posilují a chrání cévní stěnu, snižují propustnost kapilár, čímž do tkání uniká méně tekutiny, zvyšují napětí žilní stěny a tím podporují žilní návrat. Díky tomu ulevují lymfatickému systému tím, že snižují jeho zatížení.
Kdy je cílená nutriční podpora vhodná
Nutriční podpora založená na metodě lymfo‑veno se doporučuje zejména v případech, kdy je lymfatický nebo žilní systém pod zvýšeným tlakem. To zahrnuje období po úrazech a operacích, při chronické žilní či lymfatické nedostatečnosti, po onko‑chirurgické léčbě, po odstranění nebo ozařování lymfatických uzlin, kdy je vysoké riziko lymfedému, při flebo‑lymfedému, kdy selhávající žíly přetěžují lymfatický systém, a také při pocitech tíhy, napětí či únavy končetin i bez viditelného otoku. Metoda lymfo‑veno může urychlit vstřebávání poúrazových otoků, zmírnit zánětlivou reakci a podpořit transportní kapacitu lymfatických cév.
Komplexní přístup je základ
Základem péče o lymfatické i žilní otoky je kompresní terapie, která zahrnuje kvalitní kompresní návleky nebo bandáže z krátkotažných obinadel. Jako doplňkovou nutriční podporu lékaři doporučují potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující kombinaci proteolytických enzymů a flavonoidů. Tyto látky pomáhají udržet tekutost lymfy a krve, podporují průchodnost cév a tím i celkovou funkci lymfatického systému.
Zdroj: www.walzym.cz