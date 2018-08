Hyundai představil filozofii vysokovýkonné divize N

Thomas Schemera a Albert Biermann ze společnosti Hyundai Motor Company prezentovali na Nürburgringu v Německu filozofii a vizi značky "N". Cílem společnosti je vyrábět vysokovýkonná vozidla, která splňují mimořádně vysoké standardy, nabízejí řidičům opravdu nevšední radost z jízdy a jsou přitom neobyčejně praktická.

"Modely i30 N, Veloster N a i30 Fastback N mají stejné sportovní geny a sdílejí silný charakter," řekl Thomas Schemera, výkonný viceprezident a vedoucí divize High Performance Vehicle & Motorsport Division. "Jsou vybaveny sofistikovanou technikou a atraktivními stylistickými prvky. Ve společnosti Hyundai vždy přijímáme nové výzvy a zkoušíme nejrůznější řešení, abychom našim zákazníkům mohli poskytovat dosud nevídané zážitky. Nejsme tu, abychom jen vyráběli automobily, chceme vyvolávat emoce, pocity a touhy."

Značka Hyundai N si již udělala dobré jméno a vysloužila výbornou pověst ve světě globálního motoristického sportu. N od svého vzniku v roce 2015 podává skvělé výkony na nejvyšší úrovni. S úspěchy se účastní mistrovství světa v rallye FIA WRC (World Rally Championship), seriálu vytrvalostních závodů VLN na Nürburgringu, mezinárodního seriálu závodů cestovních vozů TCR, Pirelli World Challenge a vyčerpávajícího vytrvalostního 24h závodu na Nürburgringu. Vize a filozofie značky Hyundai N, inspirované světem motoristického sportu, naleznou vyjádření v systematicky strukturovaném produktovém portfoliu silničních a závodních automobilů světové úrovně, včetně prestižních modelů s vysokovýkonnými motory a sofistikovanými podvozky, které nabídnou výjimečnou jízdní dynamiku.

Modely N, včetně modelů i30 N a Veloster N, nabízejí exkluzivní výkony motoru a mnohé technické inovace pro dynamickou jízdu, která uspokojí fanoušky sportovních vozů. První fázi uvádění sportovních vozů N do výroby završí představení nejnovějšího modelu N, i30 Fastback N.

Nabídku pro zákazníky rozšíří také nový stupeň výbavy N Line, charakterizovaný specifickými prvky výbavy N, které optimalizují design a provozní vlastnosti. Tato vozidla budou okamžitě rozpoznatelná podle odlišných stylistických prvků. A nakonec program N Options nabídne díly N pro individualizaci vozidel řidičům, kteří touží po ještě vyšší úrovni sportovních výkonů a opravdové jedinečnosti.

Záměrem není dosahování co nejlepších výkonových ukazatelů, nýbrž poskytovat řidičům nevšední zážitky z řízení, které zrychlí jejich tep. Ukazatel tepů za minutu (BPM - beats per minute) má tak vyšší prioritu než otáčky za minutu (RPM - revolutions per minute). Rozhodující charakteristikou modelů N je radost z jízdy, kterou vyvolává agilní chování vozidla při průjezdu zatáčkami, očekávané od opravdového sportovního vozu, v kombinaci se snadným řízením v každodenním provozu a schopnostmi umožňovat současně také ostrou jízdu na závodním okruhu."Nebojíme se v této oblasti dělat věci jinak," řekl Albert Biermann, prezident a vedoucí divize Vehicle Performance Division. "Naše vozy N nabízejí harmonický poměr mezi sportovními výkony a praktičností, aby řidiči pociťovali radost z jejich řízení každý den a při každé příležitosti. Každý automobil N je charakteristický tím, že miluje zatáčky, takže není divu, že se jim brzy dostalo příznačného pojmenování ‚králové zatáček'. Ať při jízdě ve městě, nebo na závodním okruhu, N se ovládá nádherně." Albert Biermann využívá ve vedení vývoje značky Hyundai N své rozsáhlé znalosti a zkušenosti z vývoje sériově vyráběných vysokovýkonných automobilů.

Označení "N" reprezentuje dva důležité prvky. Zaprvé region Namyang v Jižní Koreji, v němž sídlí globální výzkumné a vývojové centrum koncernu Hyundai Motor Group, jež je místem zrození značky N. Zadruhé závodní okruh Nürburgring v Německu, v jehož blízkosti se nachází technické centrum Hyundai a na němž jsou cizelovány jízdní vlastnosti vozidel N. A nakonec i samotné logo "N" graficky znázorňuje klasickou šikanu na závodním okruhu a těsný sled zatáček na silnici.

Veloster N

Hyundai Veloster N je prvním sportovním modelem N pro americký trh. V porovnání s modelem Veloster Turbo nabízí rozsáhlé změny exteriéru, interiéru a mechanických částí. Veloster N má příď v exkluzivním designu N a masku chladiče doplněnou speciálními vzduchovými kanály pro ještě účinnější chlazení brzd. Veloster N je definován stylistickými a technickými prvky, jimiž se odlišuje od konkurentů a které umocňují jeho zaměření na vysoké výkony, ať se jedná o speciální geometrii přední nápravy N Power Sense Axle, vylepšené přeplňování turbodmychadlem, optimalizované pneumatiky a brzdy, nebo atraktivní interiér ve sportovním stylu.

Veloster N umožňuje řidiči měnit řadu parametrů nastavení vozidla prostřednictvím voliče jízdních režimů N Grin Control. V individuálním režimu si může řidič nastavit všechny variabilní atributy podle vlastních preferencí. Každá jízda v modelu Veloster N je pro řidiče vzrušujícím a podmanivým potěšením.

i30 Fastback N

Hyundai i30 Fastback N sdílí stejný koncept jako i30 N, založený na poskytování strhujících zážitků z jízdy, u nichž hraje rozhodující roli parametr BPM (Beats Per Minute) - tepy za minutu. Nový i30 Fastback N rozšíří po úspěšném uvedení modelu i30 N na trh produktovou řadu vysokovýkonných modelů Hyundai o druhé vozidlo N, nabízené v Evropě.

Hyundai i30 Fastback N je ve svém segmentu jedinečný. Kombinuje sofistikovaný design modelu i30 Fastback s emocionálním nábojem pětidveřového modelu i30 N.

Model i30 Fastback je jediné pětidveřové kupé v mainstreamovém segmentu C a nový model N umocní jeho jedinečný design specifickými sportovními a stylistickými prvky. Více informací o tomto modelu bude zveřejněno krátce před jeho představením ve druhé polovině letošního roku.

Počáteční prodeje produktů Hyundai N překonávají veškerá očekávání. V první polovině roku 2018 bylo v Evropě prodáno téměř 3000 vozů i30 N. V Německu bylo 100 vozidel speciální edice i30 N First Edition prodáno za pouhých 48 hodin, a to pouze prostřednictvím internetu. Velký zájem o tento model nepolevuje.