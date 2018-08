Češi tlačí na prodejce ojetin. Ti menší krachují, ostatní musí mohutně investovat

Podle Asociace prodejců použitých automobilů - autobazarů (APPAA) zkrachovalo za prvních šest měsíců letošního roku 59 autobazarů. Důvodem nebyla pouze omezená nabídka automobilů, ale také neschopnost majitelů přizpůsobit se novým požadavkům klientů, kteří, stejně jako například u prodejců potravin, raději chodí do supermarketů než k malým prodejcům, tedy migrují k velkým autobazarům.

APPAA udělala v červenci průzkum mezi 150 prodejci a vypracovala seznam služeb, které zákazníci u prodejců poptávají nejčastěji a které jim nejčastěji chybí. A jaké jsou tedy největší změny na trhu ojetin? Doba, kdy se ojeté auto platilo celé v hotovosti je už dávno pryč. Ještě před 15 lety bylo naprosto běžné platit cenu za ojetinu v autobazaru celou v hotovosti, v dalších letech přicházely autobazary s nabídkou leasingů nebo spotřebitelských úvěrů. Jenže doba jde stále kupředu a český zákazník došel ke stejnému závěru jako ten západoevropský. Totiž že za auto, tedy za spotřební věc, nemá ekonomický smysl platit vysoké částky a už vůbec ne předem. Stejně jako klient v západní Evropě nebo USA chce platit pouze měsíční splátky a žádnou akontaci. Prostě chce auto jen užívat a peníze investovat třeba do dovolené nebo do vzdělání svých dětí. Snem každého zákazníka tak je přijít si pro auto bez koruny v kapse a pouze jej splácet v nízkých splátkách.

Drtivá většina autobazarů však na takové požadavky zákazníků není připravena a neumí na ně reagovat. To je podle Petra Přikryla z APPAA jeden z hlavních důvodů, proč autobazary krachují. "Jestli autobazary nezachytí tento zákaznický trend, dříve nebo později skončí," tvrdí Přikryl a pokračuje: "Zákazníci pak možná dojdou k závěru, že si místo ojetého vozu koupí nový, protože dealeři nových vozů takové možnosti financování nabízí". S takovou situací však největší autobazary počítají a umějí na ni reagovat: "Má-li zákazník možnost levného financování, zvolí raději ojetý, ale třeba větší nebo lépe vybavený vůz," vysvětluje Pavel Foltýn z Auto ESA. Jeho slova potvrzují statistiky prodejů vozidel v ČR, podle kterých se každoročně prodá přibližně 200 tisíc nových vozů, ale zároveň 600 tisíc těch ojetých. Společnost proto připravila speciální produkt s názvem Auto bez koruny, který čerpá výhody operativního leasingu a spotřebitelského úvěru.

Vozy bez jasné servisní historie budou bez šance

Vozy bez jasného původu a servisní historie budou v blízké budoucnosti téměř neprodejné. Na českém trhu je stále více ojetých vozů, ke kterým dává prodejce garance kvality, kontroly počtu ujetých kilometrů i třeba počtu majitelů. Malí prodejci však neumí nebo nechtějí takové vozy shánět a raději dováží ze zahraničí vyřazené vozy, kterým třeba přetočí tachometr nebo u kterých zamaskují technické nedostatky. Takové vozy pak sice prodávají cenově výhodněji, nicméně bez jakékoliv záruky.

Podle Přikryla není žádný důvod, aby se trh s použitými vozy vyvíjel v České republice jinak než v západní Evropě nebo USA. "Český zákazník je stejně náročný jako ten zahraniční, jen si to dlouhou dobu nemohl dovolit," říká Přikryl a uzavírá: "O to víc teď bude požadovat nejen kvalitní vozy, ale především kvalitní služby a atraktivní financování." Podle Přikryla ještě do konce letošního roku skončí další padesátka těch nejmenších autobazarů. U těch největších se dá naopak ještě do konce roku očekávat, že přijdou nejen se zkvalitněním služeb, ale i s atraktivními nabídkami financování, virtuálními prohlídkami vozů, krátkodobými zápůjčkami nebo dokonce sdílením určitého segmentu vozidel. Takže se máme určitě na co těšit.