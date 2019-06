Další SUV na elektřinu má ve znaku lva

Peugeot odhalil nejen podobu nového modelu malého SUV 2008, ale zároveň oznámil i uvedení verze e-2008, tedy čistě elektrického vozu. V nabídce ovšem zůstanou také jak benzínové, tak dieselové motorizace.

Uvedení nového modelu připravila značka skutečně komplexně. Úpravami prošel nejen exteriér, ale i virtuální kokpit, který se tu představí v nové generaci. Změny jsou opravdu výrazné už při pohledu na přední masku. Svislé linky LED diod jsou zpracované v podobném duchu jako u nejnovějšího modelu 508, díky tvarování předního nárazníku autu narostly svaly a robustní vzhled dodávají i velká 18 palcová kola. Auto přitom zůstává svými rozměry kompaktní - na délku měří 4,3 metru a stojí na rozvoru 2,6 metru. Do zavazadelníku se vejde 434 litrů nákladu a na zadních sedadlech slibuje automobilka ještě více místa než u předchozího modelu.

Nový i-Cockpit 3D

Řešení přístrojové desky se posunulo směrem k lepší čitelnosti i výhledu na zobrazované údaje. Ty jsou totiž nově umístěny přímo v zorném poli řidiče a promítají se ve formě hologramu. Podle důležitosti se zobrazují blíž k očím, což by mělo podle automobilky zkrátit rychlost reakce na významný podnět. Novinkou je také velký displej multimédií, který se přestěhoval na horní okraj středového panelu a je nakloněný směrem k řidiči. Zůstávají oblíbené klávesové ovladače i speciální tvar řadicí páky automatické převodovky.

Na elektřinu, na benzín i naftu

Hlavní novinkou je samozřejmě zařazení plně elektrifikované verze e-2008. Pohon zajišťuje elektromotor s výkonem 100 kW, který je napájen baterií o kapacitě 50 kWh. Podle normy WLTP by měl plně nabitý vůz ujet až 310 kilometrů. Zároveň výrobce garantuje záruku na 70 % dobíjecí kapacity baterie na 8 let nebo 160 tisíc ujetých kilometrů. Na rychlodobíjecích stanicích by se měla kapacita dobít do 80 % za 30 minut. Peugeot také nabídne tři různé služby pro co nejlepší využití infrastruktury nabíječek a plánování vhodných jízdních tras. Kromě písmene "e" se bude elektromobil od ostatních motorizací v modelové řadě odlišovat například barevně proměnlivým znakem lva nebo "šupinovitou" maskou chladiče.

Běžný model bude mít nadále pod kapotou na výběr benzínové motorizace - tříválec PureTech 1,2 l o výkonu 100, 130 nebo 155 koní, v nabídce bude také vznětová jednotka BlueHDi 1,5 l ve výkonových verzích 100 nebo 130 koní. Jedná se ve všech případech o osvědčené pohonné jednotky, které se pojí buď se šestistupňovým manuálem, nebo osmistupňovou automatickou převodovkou EAT. I nadále Peugeot zůstává u konceptu poháněné přední nápravy s volitelnou výbavou systémem Grip Control, který nahrazuje pohon všech kol. Pojí se s asistentem pro sjíždění prudkých svahů. Zajímavostí je také možnost volby kterékoliv ze čtyř výbav Active, Allure, GT Line nebo GT, a to bez ohledu na zvolený typ motoru.

Peugeot připravil pro nový model 2008 také sadu technologií Drive Assist, která obsahuje také adaptivní tempomat, a míra spolupráce s řidičem pokračuje zase o něco blíž k poloautonomní jízdě. Cena pro novou generaci, která se bude prodávat od konce letošního roku, zatím stanovena nebyla, stávající model je nyní v nabídce od 350 000 Kč.