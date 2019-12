Dodávka z druhé ruky na trhu ojetin: Vybrat si lze z více než 10 tisíc pracantů

Cena dodávek v českých autobazarech a u soukromých inzerentů se v listopadu nejčastěji pohybovala kolem 190 tisíc korun, vozy měly nejčastěji nájezd 185 tisíc km a od jejich data výroby uplynulo 8,6 roku. Jen za jedenáctý měsíc tohoto roku se jich k prodeji nabízelo hned 10 319, v listopadové nabídce ojetin jim tak patřilo celkem 8,66 % ze všech inzerovaných vozů. Data vyplývají z kontinuálního monitoringu trhu ojetých automobilů mezinárodní sítí autocenter AAA AUTO.

Dodávky hrají nezastupitelnou roli ve vozovém parku firem, ale mnohdy se tyto prostorné vozy využívá i v patřičné úpravě pro přepravu osob. Zájemci bez problémů najdou dodávku splňující jejich požadavky i v nabídce ojetých vozů.

Pro všímavé řidiče možná není překvapením, že zdaleka nejčastěji se z druhé ruky inzeruje model Ford Transit, jedna z nejoblíbenějších a nejprodávanějších dodávek vůbec, kterou evropská pobočka americké automobilky vyrábí už od roku 1965. Nejnovější řadu dělí od té první ze šedesátých let celkem sedm generací a samozřejmě i nespočet technologických vylepšení a moderních úprav. Vybrat si tak lze model s náhonem na přední, zadní, nebo všechna 4 kola, což ocení například provozovatelé horských středisek nebo přepravci zaměstnanců na odlehlé terénní práce. "Transit si zaslouženě vydobyl celosvětově neutuchající popularitu, o čemž svědčí i fakt, že se jeho jméno stalo mezi lidmi běžným označením pro jakoukoli dodávku. V listopadu mohli čeští zájemci o Ford Transit vybírat celkem z 1310 kusů za nejčastější cenu 145 100 Kč, s nájezdem přes 200 tisíc kilometrů a ve stáří 9,6 roku," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO.

Podobně pestrou historii má za sebou i model Volkswagen Transporter, který se v šedesátých letech stal symbolem hnutí hippies a v listopadu se stal druhým nejčastěji nabízeným dodávkovým vozem v ČR. Jeho dnešní verze sice již neslouží květinovým dětem a na pohled je své původní podobě na hony vzdálená, stále však podstatně boduje, a to zejména u firem a živnostníků, kteří potřebují spolehlivý vůz k převážení nákladu a materiálu. Transporter ale existuje, podobně jako mnoho ostatních dodávek, také v úpravě pro přepravu osob, proto po něm rádi sáhnou i početnější rodiny nebo menší přepravci. Tento všestranný pracant byl v listopadu na českém trhu ojetých vozů nabízen nejčastěji za cenu 189 tisíc korun při stáří 11,2 roku. Počet inzerovaných Volkswagen Transporterů dosáhl v listopadu na 958 kusů, zatímco 815 kusů v nabídce patřilo dodávce Volkswagen Caddy. Tím se neméně populární model německé automobilky dostal na třetí příčku nejprodávanějších dodávkových vozů v Česku.

To, že se právě tato trojice spolehlivých a lety prověřených dodávek dostala na první tři příčky nejinzerovanějších aut, není vzhledem k situaci v okolních státech nijak překvapující. Dokazuje to i fakt, že každý z těchto modelů najdeme mezi TOP 10 i ve slovenském, polském i maďarském žebříčku, který rovněž uveřejnila společnost AURES Holdings.

"Firmy a živnostníci, kteří potřebují dodávku nebo minibus k podnikání dávají většinou přednost léty prověřeným modelům. V poslední době se ovšem do tohoto segmentu propracovávají například korejské a japonské automobilky, které jsou populární především v Asii nebo na jižní polokouli. Typickým příkladem je třeba Hyundai H-1, který si evropské zákazníky získává především velmi příznivým poměrem ceny a kvality," říká Karolína Topolová.

Trh ojetin v listopadu 2019

Během listopadu se v nabídce ojetých vozů objevilo celkem 119 189 vozů za nejčastější průměrnou cenu 150 000 Kč, jejichž stáří se obvykle pohybovalo kolem 9,5 roku. Příznivě se v listopadu vyvíjel nejčastější průměrný nájezd, který se oproti předchozímu měsíci snížil o tisíc kilometrů na 149 tisíc. Mezi inzerovanými automobily se vůbec nejčastěji objevovala Škoda Octavia, hned po ní Škoda Fabia a následně Volkswagen Passat. Na čtvrté příčce žebříčku jej těstě následoval model Volkswagenem Golf.