Dva motory Hyundai získaly významná ocenění

Hyundai obsadil podruhé za sebou dvě místa v desítce nejlepších poháněcích jednotek roku v rámci prestižní americké ankety "Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems 2020". Do letošního výběru nejlepších poháněcích ústrojí byl zařazen nový motor Smartstream 1.6 T-GDi, nabízený ve zcela novém sedanu Hyundai Sonata, a také elektrický pohon modelu KONA Electric 2020, který zopakoval loňský úspěch.

Porotci ocenili nesmírný pokrok, který přinášejí sofistikované technologie společnosti Hyundai nejen v konstrukci hospodárných spalovacích motorů, ale i v oblasti inovativních pohonů s nulovými emisemi. Hyundai získal již dvanáct ocenění "Wards 10 Best Engines" od založení každoročně pořádané ankety v roce 1995. V roce 2019 byly na seznam nejlepších pohonů zařazeny elektricky poháněné modely Hyundai KONA EV a NEXO s palivovými články.

"Jsme velmi potěšeni tím, že naše nejnovější technologie Smartstream s prvním systémem CVVD (Continuously Variable Valve Duration) na světě, používaná v motoru 1.6 T-GDi, byla zařazena na seznam deseti nejlepších motorů a systémů pohonu - Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems - a také tím, že se této pocty opětovně dostalo poháněcímu ústrojí modelu KONA EV," řekl Mike O'Brien, viceprezident společnosti Hyundai Motor America, odpovědný za produktové, korporátní a digitální plánování. "Tato vyznamenání potvrzují úsilí značky Hyundai nabízet nejrozmanitější výběr poháněcích ústrojí v automobilovém průmyslu. S neutuchajícím elánem budeme pokračovat v naší produktové ofenzivě a inovacích v oblasti pohonů. Do roku 2022 představíme v USA 13 ekologických vozidel."

Zcela nový čtyřválec Hyundai Smartstream 1.6 T-GDi DOHC, vybavený technologií plynule variabilního řízení doby otevření ventilů CVVD (Continuously Variable Valve Duration) z vlastního vývoje společnosti Hyundai, pohání zcela nový model Sonata 2020. Motor se zdvihovým objemem 1,6 litru dosahuje nejvyššího výkonu 134 kW (182 k) při 5500 min-1 a maximálního točivého momentu 265 Nm od 1500 do 4500 min-1. Předběžná hodnota kombinované spotřeby paliva podle americké metodiky EPA je 7,6 l/100 km.

Dva motory Hyundai získaly významná ocenění v anketě "Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems"

Více se dozvíte na https://t.co/8isRFOlYoL 👈 pic.twitter.com/5LOrDvbm0z - Hyundai CZ (@HyundaiCZ) 20. ledna 2020

První na světě

Společnost Hyundai Motor Group vyvinula jako první na světě technologii CVVD (Continuously Variable Valve Duration), která plynule mění dobu otevření ventilů. Jako první ji používá zcela nová Sonata. Systém CVVD optimalizuje výkonové parametry motoru i hospodárnost a současně přispívá k ochraně životního prostředí. Vyspělá konstrukce ventilového rozvodu umožňuje měnit okamžiky otevření a uzavření ventilů v závislosti na provozních podmínkách. Interní testy společnosti Hyundai dokládají, že výsledkem je zvýšení výkonových parametrů o 4 procenta a pětiprocentní snížení spotřeby paliva. Kromě toho se podařilo snížit emise o 12 procent.

CVVD posouvá techniku ventilového rozvodu novým směrem, protože nastavuje dobu otevření ventilů podle aktuálních provozních podmínek. Dosud byly výkonové parametry a hospodárnost čtyřdobých spalovacích motorů, pracujících s cyklem sání-stlačování-zážeh-výfuk, optimalizovány technologií proměnného časování, resp. zdvihu ventilů.

Pokud vozidlo udržuje konstantní rychlost jízdy a motor musí přitom dosahovat nízkého výkonu, nechává CVVD sací ventily otevřené i během části pracovní fáze komprese. Snížením odporu při kompresi se zvyšuje hospodárnost. Naopak při požadavku vysokého výkonu, například při rychlé jízdě, se sací ventily zavírají na začátku fáze stlačování, aby se maximalizovalo množství vzduchu pro spalování. Výsledkem je vyšší točivý moment a lepší akcelerace.

Nejčastěji jsou využívány systémy proměnného časování ventilů, které regulují okamžiky otevření a zavření ventilů (např. CVVT - Continuously Variable Valve Timing). Systémy variabilního zdvihu ventilů (např. CVVL - Continuously Variable Valve Lift) mění objem nasávaného vzduchu nastavením zdvihu ventilů. Dosavadní technologie proměnného časování, resp. zdvihu ventilů, nedokážou však optimalizovat dobu otevření ventilů.

Odhodlaný a temperamentní

Tom Murphy, šéfredaktor časopisu Wards, k tomu řekl: "Tento zcela nový čtyřválec, který se poprvé objevil pod kapotou zcela nového sedanu Sonata, je součástí rodiny nových motorů Hyundai. Je to absolutní skvost - odhodlaný, kultivovaný, temperamentní, skvělý motor pro každodenní cestování, a také jako první na světě používá systém plynule variabilní doby otevření ventilů." A ještě k tomu dodal: "Při tomto procesu dochází neustále k optimalizaci množství vzduchu, nasávaného do spalovacích prostorů, na základě polohy pedálu plynu a provozních podmínek. Systém Hyundai využívá spolupráci systémů VVT a CVVD. Sací ventily mohou díky tomu zůstávat otevřené po kratší nebo delší dobu nezávisle na tom, zda se otevírají dříve nebo později."

Hyundai KONA Electric 2020 (SUV roku 2019 v anketě NACTOY - North American Car of the Year) nabízí nejdelší dojezd ve své třídě: 415 km. Elektrický crossover je cenově dostupným kompaktním automobilem, který se vyznačuje mladistvým designem, sportovními jízdními vlastnostmi, pokrokovými bezpečnostními technologiemi včetně rozsáhlé standardní bezpečnostní výbavy a vyspělými funkcemi informačního a zábavního systému. Hyundai navíc poskytuje na akumulátory modelu KONA Electric nejlepší záruku v automobilovém průmyslu, která platí po celou dobu životnosti vozidla.