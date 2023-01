Fakta a mýty o elektromobilech aneb Jak to s nimi skutečně je

I přesto, že jsou elektrické vozy nějaký ten pátek na českém trhu, ještě stále se jedná v podstatě o nový druh mobility, kolem kterého panují všelijaké předsudky, nedůvěra a odpor. Zároveň je elektromobilita zahalena do oblaku polopravd a překroucených faktů, které je potřeba uvést na pravou míru...

1: Elektrické vozy jsou méně ekologické než ty se spalovacím motorem

Je pravda, že elektro vůz není uhlíkově neutrální, podstatná je ovšem nulová produkce uhlíku z výfuku. Samozřejmě se používá při výrobě elektřiny, proto by nikdo z nás neměl vnímat elektrická auta jako všelék, jako řešení, které zachrání planetu. Nicméně z hlediska CO2 a jako prostředek na snížení jeho výparů v ovzduší je to obrovský posun dopředu. A už "pouze" toto je silný důvod k tomu se o elektromobilitu nějakým způsobem zajímat.

2: Při koupi elektromobilu musíte mít hluboko do kapsy

Pokud se podíváme na elektromobilitu jako na novou technologii, tak ta je na začátku vždycky dražší. Jakmile se dostane do velkovýroby, přirozeně zlevní. Zaměřme se na celkové náklady vlastnictví vozu na elektriku. Baterii lze vnímat jako věčně plnou palivovou nádrž, takže na rozdíl od toho, co by vás stálo tankování po celou dobu jeho životnosti, se dostanete do bodu zlomu, kdy se výdaj začne vyrovnávat s palivovým autem během samotného provozu. Nejoblíbenější elektromobily u nás uvádějí spotřebu zhruba 18 kWh/100km. Průměrná cena elektřiny je aktuálně kolem 5,80 Kč/kWh. Náklady na 100 ujetých kilometrů v tomto případě činí pouze 104 korun. Dodavatelé elektřiny navíc pro majitele elektromobilů nabízejí výhodné tarify, se kterými se lze při nočním dobíjení vozu dostat ještě na nižší částku za kWh. Další možností je automobil dobít na veřejných stanicích, kde se cena pohybuje od 6 Kč/kWh. Počáteční investice je tedy o něco větší než u běžného automobilu, postupem času se vám ovšem začne vracet.

Koupě elektromobilu navíc nabízí i další možnost než jenom prvotní velkou finanční investici, a tou je tzv. operativní leasing. "Popularita operativního leasingu u jednotlivců ale i podnikatelů rok od roku roste. Lidé si ho velmi oblíbili, protože při něm není vyžadována žádná akontace, ani vstupní poplatky. Jedná se vlastně o dlouhodobý pronájem auta, stejně jako si pronajímáte třeba byt. V ceně je servis auta, pojištění, asistence, STK i dálniční známka. Klient platí každý měsíc předem dohodnuté splátky, přičemž po splacení si může vybrat opět nové a bezpečnější auto. V případě naší společnosti je také možné dohodnout se na odkupu vozidla," vysvětluje Monika Vocílková ze společnosti Arval.

3: Vybuchování baterií

Najdou se i jedinci, kteří mají negativní postoj k elektrickým autům ze strachu, že by mohla jejich baterie vybouchnout. Ve vozu je výbušná látka tak či tak, nehledě na to, jestli jde o benzinovou, vodíkovou či baterii. Takže tu samozřejmě vždy budou obavy týkající se bezpečnosti. Z tohoto důvodu dělají výrobci automobilů vše proto, aby se vyhnuli tzv. tepelným nehodám. Většina automobilek takové situace simuluje už při výrobě - musí baterii otestovat a zajistit, aby tepelná nehoda nenastala a nevznikl požár ve vozidle. Vozidlo na elektrický pohon je tudíž v porovnání s benzinem a dieselem minimálně stejně bezpečné jako auto na tyto pohony.

4: Kapacitu baterie ovlivňuje počasí

Existují zhruba čtyři věci, které baterie v autě nemají příliš v lásce - teplotní odchylky, sklon, váhu a aerodynamický odpor. S posledníma dvěma faktory si vývojáři dokáží poradit, na první dva jsou ovšem i ti nejlepší krátcí. Vše ovšem záleží na tom, jakým způsobem člověk vůz používá. Je jasné, že pokud bude venku extrémní teplo nebo zima, koncový uživatel použije klimatizaci nebo topení, což automaticky baterii vybíjí. I když klimatizaci nepoužijete a například otevřete okna v průběhu jízdy, automaticky zvýšíte odpor vzduchu. A jak už jsme zmiňovali, odpor je jedna z věcí, která se bateriím nelíbí. Jde tedy spíše o naši lidskou interakci s vozem než o samotné baterie.

Obrovskou výhodou elektro vozu je to, že ho můžete vyhřívat i přesto, že v něm nejste. Takže pokud nastavíte automobil na vyhřívání nebo chlazení půl hodiny před tím, než do něj nastoupíte, a bude ještě zapojený do elektřiny, nespotřebujete díky tomu žádnou energii z vaší baterky! Zároveň nasednete do příjemně vyhřátého auta.

5: Baterie v elektrických vozech nejsou recyklovatelné

Dalo by se říci, že mají baterie až tři životy. O prvním mluvíme v době, kdy je v autě a její životnost se může rovnat životnosti auta, případně může být i delší. Její kapacita se sníží o 20 až 30 %, v závislosti toho, jak dlouho ji budete používat. To znamená, že i na konci svojí životnosti je baterie stále užitečná. A právě tady se začínáme bavit o životě druhém, ve kterém mají 70 až 80 % své kapacity. Jsou velmi užitečné například ve větrných elektrárnách, ale třeba i doma, kde je můžete nabíjet v noci, kdy je elektřina levnější, a používat je přes den na zásobování domácnosti elektrickým proudem. A teď ten třetí! Baterie lze rozdrtit a tím je recyklovat - tímto se zabývá spoustu firem, které pracují na bázi výroby prachu, který se následně používá opět pro výrobu baterií.