Rychlé a ostré vozy se zpravidla moc nehodí pro každodenní provoz, takže si je kupují jen opravdoví nadšenci. Co když ale najdete na trhu auto, které se dá použít pro rodinné cestování, stejně jako pro rychlé kroužení na závodní trati? Podívali jsme se na novinku z produkce značky Hyundai - i30 Fastback N.

Kde se bere označení "N"

Označení "N" mají podle pověstné severní smyčky závodního okruhu Nürburgring. Písmeno "N" má ve svém jménu i vývojové centrum Hyundai v Namyangu, stejně jako výrobní závod v Nošovicích. Proto se to písmeny "N" u nových sportovních modelů jen hemží. Logo ve tvaru písmene "N", pokroucené do tvaru ostrých zatáček závodního okruhu, znamená výkonný motor a schopný podvozek, pro jejichž konstrukci využívá Hyundai zkušenosti z rallye.

Sportovní divizi značky Hyundai se na tratích světové rallye daří a pro rok 2019 dokonce získala do týmu nepřekonatelného šampiona Sébastiena Loeba a za volantem závodního speciálu usedá také výborný Dani Sordo. Neméně úspěšný je sériový sportovní hatchback i30 N, a tak mu zakrátko přibyl parťák. Ten se ale dokáže přizpůsobit i běžnému provozu. Jak se osvědčil v redakčním testu?

Závodní výbava

Nejedná se jen o přitažlivé doplňky a tužší tlumiče, nýbrž o skutečného asfaltového dravce, který má pod kapotou výkonný dvoulitrový motor. Pohání jej silou 250 koní, které v případě verze Performance dostanou posilu dalších 25 vraníků navíc. Na první pohled se tváří docela nenápadně, zvlášť v testované polární bílé. Odlišné tvary nárazníků a červená linie na předním i zadním spoileru jsou decentní, stejně jako černé plochy světlometů. Designem Fastback N nijak neprovokuje, a tak se s ním dá cestovat úplně v poklidu a bez nechtěné pozornosti okolí. Pokud ale necháte při akceleraci pořádně rozeřvat výkonný motor a přidáte nějaké to odfrknutí z výfuku, rázem bude jasno, že to není žádný beránek.

Oproti běžnému modelu byla nutná řada změn. Držet na uzdě 275 koní totiž není jen tak, takže přišlo ke slovu ladění podvozku hodné závodního speciálu. Vyvážení hmotnosti na přední a zadní nápravě v poměru 59,7 : 40,3 znamená přiblížení k dokonalosti, co se týče stability. A prodloužená záď naštěstí přinesla jen 12 kg navíc oproti hatchbacku. Konstruktéři vylepšili aerodynamiku, vůz celkově snížili, takže při délce 4455 milimetrů a rozvoru 2650 milimetrů má na výšku jen 1417 milimetrů. Pneumatiky Pirelli P-Zero obuté na 19 palcové ráfky přispívají k dobré přilnavosti a skrz speciálně designovaná kola září červené třmeny výkonných brzd, které mají velké kotouče o průměru 345 milimetrů vpředu a 314 vzadu.

Sportovní jízda i klidné cestování

Silný motor vás zatlačí do sportovních sedaček na prvním výjezdu z křižovatky, jaké to ale bude na okreskách? Díky vyztužení zádi a zpevněné karoserii se v zatáčkách auto nenechá vyvést z míry a přesně následuje vedení, přičemž neztrácí kontakt s asfaltem. Zvuková kulisa z výfuku díky skvěle naladěné soustavě klapek v systému ústícím do dvou masivních kruhových koncovek nemá chybu. Dostatek trakce má auto i při rychlém zatáčení díky samosvornému diferenciálu na přední nápravě, k raketovému pevnému startu (z nuly na stovku za 6,1 sekundy) pomáhá funkce Launch Control. Karoserie je vyztužená tyčí v zavazadelníku, který ovšem neztrácí moc ze své prostornosti a v klidu do něj naložíte kufry o objemu 436 litrů (bez tyče je to o 14 litrů víc). V kombinovaném cyklu spotřebujete podle tabulek 7,8 litrů benzínu na 100 kilometrů.

Svůj sportovní vůz řidič rychle promění v klidného dálničního společníka, a to prostřednictvím voliče pěti jízdních režimů. Najdete jej na volantu, kde vlevo nastavíte Normal pro běžnou jízdu nebo Eco pro úsporný styl, třetí je určen pro sportovní jízdu. Závodní schopnosti nastavíte pomocí pravého tlačítka, které nabízí buď závodní režim N, případně Custom s volitelnými parametry.

Hyundai i30 Fastback N začíná s cenou na 779 990 korun, ještě výkonnější verze Performance je dražší o dvacet tisíc, u té je ovšem součástí standardní výbavy mimo jiné i elektronicky řízený diferenciál s omezenou svorností, výztuha v zavazadlovém prostoru, větší brzdové kotouče nebo výfuk s variabilním ventilem pro adrenalinovou zvukovou kulisu skutečně sportovní jízdy.