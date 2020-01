Hyundai Motor Czech začal podporovat Nadační fond Radost dětem

Společnost Hyundai Motor Czech se stala partnerem Nadačního fondu Radost dětem, který bude podporovat jak finančně, tak prostřednictvím vozů nové generace Hyundai i10. V rámci zahájení spolupráce předala společnost HMCZ nadaci 350 tisíc korun. Nové partnerství navazuje na novou vizi značky Hyundai "Pokrok pro lidstvo", jejíž filozofií je podělit se o svůj úspěch s těmi, kteří to potřebují.

Hyundai věří, že technologie a inovace by měly sloužit a pomáhat především lidem, a proto se směr značky odvíjí právě touto cestou. Kromě bezpečnosti, technologické vybavenosti a prvotřídních jízdních vlastností svých automobilů se značka zaměřuje na pomoc lidem. Dlouhodobým cílem značky Hyundai je pokrok lidstva, a proto je její filozofií podělit se o svůj úspěch.

"Málokdo si uvědomuje, že děti jsou naše budoucnost a pomáhat těm, které to již od narození nemají v životě lehké, je nesmírně důležité. Velice děkujeme HMCZ za pomoc a podporu Nadačního fondu Radost dětem a také za skvělou spolupráci. Společně znevýhodněným a nemocným dětem ukážeme, že nám na nich záleží, že se s nimi počítá. Finanční částka, věnovaná HMCZ, bude použita na kompletní rekonstrukci volnočasového prostoru pro děti na oddělení onkologie v 6. patře ve FN Motol," uvedla Kateřina Wich, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Radost dětem.

"Pro spolupráci s Nadačním fondem Radost dětem jsme se rozhodli, protože na první pohled je zdánlivě malý, ale jejich velikost spočívá v tom, že svou činnost dělají nezištně. Z darovaných peněz nekryjí ani své platy, ani honorář pro osobnosti, které se s nimi spojují. Opravdu veškeré prostředky tak putují tam, kam mají. Právě tady spatřujeme paralelu i s naším modelem i10, který je malý na první pohled, ale objektivně velký ve svém segmentu, a to jak prostorem, tak technologiemi," uvádí Jana Sekeráková, marketingová ředitelka společnosti HMCZ.

Za mediální tváře pro novou generaci modelu Hyundai i10 si značka Hyundai na českém trhu vybrala zpěváky a muzikálové herce, manžele Michala a Denise Bragagnolo, kteří jsou zároveň patrony Nadačního fondu Radost dětem. Nadace od roku 2011 pomáhá těžce nemocným dětem a dětem z dětských domovů. Za devět let své existence udělala radost více než pěti tisícům dětí z celé České republiky. Hlavní myšlenkou projektu je financování léčby a léčebných pomůcek, ale i celkové zlepšování kvality života dětí a jejich rodin. Radost dětem pořádá řadu zábavních, sportovních a dalších akcí. Děti si z nich odnášejí zážitky, které pozitivně ovlivní jejich psychický stav.

Značka Hyundai se jednoznačně má o co podělit, jelikož dlouhodobě sklízí úspěch doma i v zahraničí. Zatímco v Evropě registrovala v loňském roce 550 tisíc vozů a dosáhla tak pěti rekordních let v řadě, na českém trhu pravidelně obhajuje svou pozici na stupni vítězů. Společně s prodejními úspěchy má značka vedoucí postavení v oblasti elektrifikovaných pohonů a technologií. Je schopna nabídnout všechny důležité verze elektrifikovaných pohonů a ke konci roku 2020 bude již 75 procent vozů nabízet v elektrifikované alternativě. Do roku 2025 pak plán Hyundai Motor Group počítá s rozšířením elektrifikovaného portfolia, a to o 44 modelů včetně 23 čistě elektrických vozů.