Hyundai N Vision 74 získal v anketě "TopGear.com Awards" ocenění "Instant Icon"

Hyundai získal jedno z nejprestižnějších ocenění v anketě TopGear.com Awards 2022. Projekt "pojízdné laboratoře" N Vision 74 byl vyhlášen jako "Instant Icon" - okamžitá ikona.

Studie N Vision 74 byla představena v letošním roce jako interpretace trvale udržitelné radosti ze sportovní jízdy v podání divize Hyundai N, která tak ukazuje možnosti, jež se otvírají za hranicemi světa elektromobilů. Jedinečný vůz překypující experimentální technikou kombinuje odvážný design s inovativní platformou Hyundai pro vodíkové hybridní pohony, a reprezentuje tak vzrušující vizi budoucnosti.

Porota portálu TopGear.com uvedla: "Koncept N Vision 74 je mimořádně důmyslný tím, že svým vzhledem odkazuje na minulost značky Hyundai a současně prezentuje nápady pro budoucí vysokovýkonný pohon. Inženýři ho nazývají ‚pojízdnou laboratoří'. A k tomu, aby zazářil, nepotřeboval žádnou výstavní halu. Při jeho digitální premiéře spadla lidem na celém světě brada až ke klávesnici. Tento vůz projevuje mile prostou sebedůvěru, jíž nyní oplývají korejští výrobci automobilů, zatímco znejistělá evropská stará garda s námahou usiluje o zachování svého významného postavení. Je to v mnoha ohledech mimořádně působivý stroj."

Hyundai svými pojízdnými laboratořemi zkoumá možnosti uplatnění rozmanitých technologií. Koncept N Vision 74 je však opravdu výjimečný tím, jak propojuje minulost a budoucnost značky Hyundai. Svým designem připomíná nadčasový koncepční vůz Pony Coupe Concept, který navrhl Giorgetto Giugiaro, zatímco pod ikonickými liniemi skrývá techniku bateriového elektrického pohonu v kombinaci se systémem elektrického pohonu napájeného palivovými články, a realizuje tak potenciál vysokovýkonného vodíkového pohonu, který měl poprvé premiéru v konceptu N 2025 Vision Gran Turismo z roku 2015.

Na rozdíl od současných elektromobilů s palivovými články, které používají integrované sady palivových článků na vodík, z nichž je elektrická energie přiváděna přímo k elektromotorům, přichází N Vision 74 s mezičlánkem v podobě vysokokapacitní sady akumulátorů. Díky tomu je možné využívat vyšší maximální zatížení sady akumulátorů při současném zachování optimálního rozsahu jejich provozní teploty, což je nezbytné pro konzistentní výkonovou charakteristiku. Systém pohonu se při jízdě na závodním okruhu vyznačuje vysokou odolností a rychlým nabíjením. Inženýři vyvinuli systém kooperativního elektronického řízení, který umožňuje dosahovat maximální synergie při vzájemné spolupráci dvou různých zdrojů výkonu. Pokud řidič nevyžaduje nejvyšší výkony, napájejí vůz palivové články. Je-li požadován vysoký výkon, oba systémy pracují společně.

Výsledkem je automobil, který se snadno řídí, přestože nabízí výkon přesahující hranici 500 kW, točivý moment více než 900 N.m, nejvyšší rychlost nad 250 km/h, dojezd delší než 600 km a možnost doplnit palivo na 80 procent za pět minut.

Ocenění, který portál TopGear.com udělil konceptu N Vision za jeho výjimečnou konstrukční vyspělost a dechberoucí design, následuje po řadě dalších prestižních vyznamenání, která obdržela aktuální produktová řada osobních vozů Hyundai včetně titulů World Car of the Year 2022 (Světový vůz roku 2022), World Electric Vehicle of the Year 2022 (Světový elektromobil roku 2022) a World Car Design of the Year 2022 (Světový automobilový design roku 2022) pro elektrický IONIQ 5.

Ashley Andrew, generální ředitel společnosti Hyundai Motor UK, řekl: "Porotci ankety TopGear.com Awards měli letos na výběr zajisté velký počet potenciálních ikon. Proto je pro nás velkou poctou, že tak proslulé ocenění získala naše studie N Vision 74. To, co tento vůz velmi jasně prezentuje, je spojení principů současné a budoucí vize značky Hyundai včetně designu, inovací a sportovních záměrů naší divize N. Těmito kvalitami zjevně disponují již dnes prodávané vozy Hyundai, ale N Vision 74 odhaluje, že budoucnost bude nejen průkopnická, ale také neuvěřitelně vzrušující."