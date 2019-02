Hyundai Tucson používá mild-hybridní technologii

První nošovické SUV se u nás vyrábí pro více než šedesát zemí světa. Jeho současná generace byla opět navržena v Evropě a nedávno představená modernizace mu přidala mimo jiné také mild-hybridní pohon. Tucson ho dostal jako první model značky Hyundai.

Úpravy se ovšem nevyhnuly ani designu, který tak drží krok s nově uváděnými modely, a to hlavně díky výrazné kaskádovité přední masce a lehce pozměněným světlometům. Už ve standardu jsou LED diodová světla pro denní svícení, upravené jsou mlhovky a v nabídce jsou také hlavní světlomety v LED technologii. Ve stupni výbavy Style, kterou jsme otestovali, jsou full LEDky již zahrnuty. V zimním období určitě oceníte jejich skvělou svítivost.

Prostor a komfort

Uvnitř je Tucson prostorný a dost pohodlný. Sedadla řidiče a spolujezdce mají široké sedáky s bočním vedením a dobře tvarovaná opěradla, náš testovaný model disponoval jak vyhříváním pro chladné období roku, tak odvětráváním pro velmi horká. V druhé řadě sedadel mají pasažéři rovněž dost prostoru, nechybí místo pro kolena, nohy, ani nad hlavou.

S délkou 4,4 metru je přitom Tucson stále příjemně kompaktní SUV, s nímž se dobře manévruje. Sada kamer také promítá obraz na displej infotainmentu, takže parkování je doslova hračka. Objem zavazadelníku je velmi slušných 459 litrů, takže sem naskládáte i kufry pro delší rodinnou dovolenou.

Jak funguje mild-hybrid

Měli jsme možnost otestovat výkonnou motorizaci s novým mild-hybridním pohonem. Jedná se o spojení vznětového motoru 2,0 litru o výkonu 186 koní s elektromotorem. Hybridní pohon s napětím 48 V je novinkou, která dokáže ušetřit palivo. Generátor při akceleraci pomáhá spalovacímu motoru výkonem až 12 kW, což se projeví na nižší spotřebě, protože rozjezd nebo předjíždění kladou na množství paliva největší nároky. Navíc systém automaticky přepíná mezi použitím spalovacího motoru a rekuperací kinetické energie, která vzniká při brzdění. Tím jsou zároveň dobíjeny akumulátory.

Výsledek se jasně ukáže při jízdě po okreskách, kdy se dá bez problémů jezdit se spotřebou kolem šesti litrů. Uváděná kombinovaná spotřeba je 5,7 - 5,8 l/100 km, a to s testovanou automatickou osmistupňovou převodovkou. Manuál spotřebu ještě o pár deci sníží. Jízda je příjemně komfortní i dynamicky svižná, podle toho, jaké tempo nasadíte, protože motor i převodovka si poradí s obojím, stejně jako podvozek.

V případě testovaného auta se jednalo o čtyřkolku, takže nás nerozhodily ani kluzké silnice. Auto je připraveno jet bez potíží delší dálniční štreku, stejně jako se svižně přemisťovat na okreskách. Na delší cestě oceníte adaptivní tempomat a řadu asistenčních systémů, které například udržují jízdu v pruhu, a hlídají mrtvý úhel. Při jízdě po městě pomůže autonomní nouzové brzdění či asistence pro sledování rychlostních omezení, výborný je již zmíněný kamerový systém s možností zobrazení pohledu z ptačí perspektivy.

Pokud zatoužíte po novém Tucsonu, stojí za to podívat se na aktuální limitovanou edici Best of Czech Turbo, která začíná na ceně 599 990 korun a zahrnuje skutečně bohatou výbavu včetně vyhřívaného volantu a předních sedadel, což oceníte v současném mrazivém období. Součástí jsou například i navigace nebo zadní parkovací kamera. Jinak je základní cena modelu Hyundai Tucson 549 990 korun za motorizaci 1.6 GDi 4x2 s výkonem 132 a šestistupňovým manuálem, námi testovanou vrcholnou motorizace s mild-hybridním pohonem najdete v ceníku za 839 990 korun. V tom případě ale dostáváte navíc i bohatou nejvyšší výbavu Style s asistenčními systémy a špičkovým interiérem.